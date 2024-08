Vandalismo scatenato nella villa comunale di Senise: un gioiello deturpato

Senise – Non c’è tregua per la villa comunale di Senise, che continua a subire atti di vandalismo inaudito. Gli ultimi episodi, avvenuti nei giorni scorsi, hanno visto come obiettivo i getti d’acqua, piegati e resi inutilizzabili, e la vasca, riempita di pietre e detriti.

Un’escalation di violenza che lascia sgomenti i cittadini senisesi, costretti ad assistere impotenti al degrado di uno dei luoghi più amati e frequentati, soprattutto dai più piccoli. Nonostante la villa sia aperta al pubblico dalle 6 del mattino a mezzanotte e sorvegliata da personale addetto, i vandali sembrano agire indisturbati, dopo la chiusura, sfidando ogni regola e danneggiando un vero e proprio gioiello del verde pubblico.

È urgente intervenire per porre fine a questa situazione intollerabile , ma in primis, una maggiore sensibilizzazione da parte di tutti, affinché la villa comunale possa tornare ad essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.