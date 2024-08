Tipica a Vietri di Potenza: un trionfo di sapori e tradizioni

Vietri di Potenza si è confermata ancora una volta la capitale dei sapori lucani, grazie all’incredibile successo della decima edizione di Tipica, la sagra dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle tipicità locali.

Nelle serate del 10 e 11 agosto, oltre diecimila visitatori provenienti da tutta Italia hanno affollato le strade del borgo, immergendosi in un viaggio gastronomico indimenticabile. Un successo che ha superato ogni aspettativa, consolidando la fama di Tipica come uno degli eventi più attesi del Sud Italia.

Il percorso enogastronomico, che si snodava tra le suggestive piazze del centro storico, è stato un vero e proprio omaggio alla tradizione culinaria vietrese. Le donne del paese, con la loro maestria, hanno preparato piatti tipici che hanno deliziato il palato di grandi e piccini: calzoni con la minestra, parmariedd, cavatiedd, zeppole, sciurilli in pastella e le immancabili patate rosse, tutte specialità realizzate al momento con ingredienti genuini e di primissima qualità.

Il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’evento: “Tipica è molto più di una semplice sagra, è un momento di aggregazione e di valorizzazione delle nostre radici. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo, dai volontari ai produttori locali, passando per le associazioni e le forze dell’ordine”.

L’edizione 2024 di Tipica ha dimostrato che questo evento è in continua crescita e che è in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla passione degli organizzatori, Tipica è destinata a diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni popolari.