Collegamenti con aeroporto, Marrese “La Regione Basilicata collega solo Potenza

E’ partito dal 12 Agosto il servizio navetta regionale tra Potenza e l’aeroporto di Pontecagnano “Salerno Costa d’Amalfi” che sicuramente sarà utilizzato dai tanti viaggiatori estivi e dai lucani che tornano per le vacanze.

La navetta, che parte da Potenza, fa un’altra fermata in territorio lucano allo svincolo per Picerno sulla Basentana.

“La navetta regionale da Potenza all’aeroporto di Pontecagnano è un servizio utile ai tanti nostri concittadini e ai turisti che si muovono in quella che è la parte culminante della stagione estiva.

Certo dobbiamo sottolineare che è stata attivata con ritardo escludendo gran parte dell’estate e che privilegia solamente il capoluogo di regione facendo solo un’altra fermata in territorio lucano allo svincolo per Picerno costringendo chi vuole usufruirne ad arrivare a Potenza.” Dichiara il capogruppo regionale di Basilicata Democratica Piero Marrese.

“C’è tutta un’altra parte della nostra regione poi, quella che fa i numeri e produce il Pil turistico, e mi riferisco a Matera città della cultura e al Metapontino le cui spiagge sono meta ogni anno di decine di migliaia di bagnanti, i cui collegamenti con l’aeroporto di Bari sono assolutamente insufficienti al fabbisogno di mobilità che la provincia di Matera richiederebbe in estate.

Infatti le poche navette funzionati sono affidate a vettori privati, ma si tratta uniche corse giornaliere per nulla sufficienti ad immaginare che un vero flusso turistico e dei lucani di ritorno dalle vacanze possano utilizzarlo come vettore di trasporto.

Il turismo ha bisogno di collegamenti veloci, frequenti ed efficienti con gli hub di trasposto e noi soprattutto nel Metapontino e a Matera siamo ben lontani da questo risultato, tanto che lo sviluppo di queste aree ne viene fortemente frenato.

In più vorrei ricordare che sono passati ben nove mesi da quando, nel dicembre 2023, con toni trionfalistici la Regione Basilicata annunciava la prossima fine dei lavori dell’aviosuperficie Mattei di Pisticci ma ad oggi i lucani devono continuare a fare a meno del loro aeroporto e prendere navette a orari scomodi per raggiungere quelli delle regioni vicine.

Crediamo che la nostra Basilicata abbia un territorio unico, caratterizzato tra tradizioni antichissime e beni culturali unici, lavoriamo quotidianamente per la sua crescita e per lo sviluppo del turismo che può davvero diventare un’opportunità di lavoro e di progresso. Per questi motivi abbiamo bisogno di infrastrutture degne ed efficienti, ci batteremo per questo diritto dei lucani”

Conclude il capogruppo regionale di Basilicata Democratica Piero Marrese.