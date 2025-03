Basilicata, Positivi Sviluppi per Stellantis Melfi: Cupparo Esprime Soddisfazione per la Nuova Jeep Compass e il Cambiamento di Strategia dell’UE

La presentazione in anteprima della nuova Jeep Compass 2025, destinata alla produzione a Melfi nella primavera del prossimo anno, segna un passo importante per il futuro dello stabilimento lucano. Un ulteriore elemento positivo è giunto anche dall’annuncio dell’Unione Europea, che ha deciso di rivedere il proprio piano sulle auto e le emissioni, introducendo un cambiamento sostanziale nella gestione delle normative ambientali.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo (Forza Italia), ha commentato con soddisfazione le ultime novità, sottolineando come la decisione dell’UE di concedere alle case automobilistiche “più tempo per adeguarsi agli standard di conformità” rappresenti un supporto significativo per le industrie del settore. Inoltre, il nuovo approccio proposto dall’UE promette di affrontare la questione delle emissioni in modo più equilibrato, evitando il rischio di multe severe per le case automobilistiche.

“La Jeep Compass 2025, che sarà prodotta a Melfi, è una grande opportunità per il nostro territorio, insieme al cambio di rotta da parte di Bruxelles,” ha dichiarato Cupparo. “Inoltre, l’introduzione della piattaforma STLA Medium di Stellantis, condivisa con altri modelli del gruppo, come la DS N°8 e la futura Lancia Gamma, conferma il ruolo strategico che lo stabilimento lucano ricopre nell’ambito della produzione dei nuovi veicoli.”

Questa piattaforma avanzata permetterà alla nuova Jeep Compass di essere equipaggiata con motorizzazioni mild hybrid, plug-in hybrid e 100% elettriche, con la possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale. Quest’ultima, nello specifico, sarà ottenuta grazie all’impiego di un motore elettrico al posteriore, senza l’uso dell’albero di trasmissione centrale, una soluzione che continua a contraddistinguere i modelli a quattro ruote motrici della casa americana.

Cupparo ha anche messo in evidenza come il piano europeo rappresenti una svolta significativa per l’industria automobilistica, aumentando il respiro delle aziende e riducendo le preoccupazioni legate alle eccessive penalità per le emissioni. Questo cambiamento ha trovato il consenso di molti Paesi, inclusa l’Italia, che avevano sollecitato una revisione della politica sull’automotive.

“Le prime informazioni provenienti da Bruxelles sul piano automotive – ha concluso l’assessore – sono una vera e propria ventata di freschezza per il settore, portando maggiore serenità alle industrie, e rappresentano un’importante opportunità di sviluppo per Stellantis Melfi e per l’intero territorio lucano.”

L’annuncio della nuova Jeep Compass e le novità provenienti dall’Unione Europea confermano la centralità del polo produttivo di Melfi nel panorama automobilistico nazionale e internazionale, ponendo le basi per un futuro sostenibile e innovativo nell’industria auto.