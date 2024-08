Disney lancia il titolo di Avatar 3, Fuoco e Ceneri

Si intitolerà Avatar: Fire and Ash (Fuoco e Cenere) il terzo film del franchise che il 19 dicembre 2025 riporterà i fan a Pandora in una nuova coinvolgente avventura del Marine diventato leader dei Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il titolo ufficiale del kolossal di 20th Century Studios e Lightstorm Entertainment è una delle novità presentate dalla Disney al D23 Expo di Anaheim, l’evento annuale per i fan organizzato dal colosso dell’entertainment.

Cameron, salito sul palco assieme alle sue star, non ha mostrato trailer del suo prossimo film, limitandosi a presentare ai 12mila fan del D23 alcune prime immagini tra cui una dei temibili Ash People, mascherati e coperti di cenere che ballano attorno a un gigantesco falò. “Vedrete Pandora come non l’aveve mai vista prima”, ha detto il regista: “Sarà una festa per gli occhi, ma anche, molto più di prima, una avventura emotiva”.

Il primo Avatar è uscito nel 2009 e il suo sequel, The Way of the Water (La via dell’acqua), nel 2022. Il terzo è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass Il cartone Oceania 2, in uscita in novembre nelle sale italiane, ha dato il via allo show con un’esibizione di Auli’i Cravalho, la 23enne voce originale di Vaiana, insieme ai ballerini e ai suonatori di tamburo di Nonosina Polynesia.

E sempre sul fronte dei cartoni, Jennifer Lee di Disney Animation, che ha scritto e diretto Frozen (premio Oscar 2013) e il suo seguito nel 2019, ha condiviso un breve teaser e una concept art di Frozen 3, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2027.

Tra le altre novità emerse dalla kermesse c’è un’aggiunta al franchise Star Wars – un film con Pedro Pascal intitolato The Mandalorian and Grogu – e un sequel di Freaky Friday presentato da Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, le interpreti della pellicola originale del 2003: si intitolerà Freakier Friday e uscirà nel 2025.

Questa settimana il gigante dell’entertainment ha annunciato dati economici migliori delle aspettative, anche se i suoi leggendari parchi a tema sono in crisi. In un’intervista al Financial Times, il presidente di Disney Europa, Medio Oriente e Africa, Jan Koeppen, ha annunciato una pioggia di investimenti da almeno 5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in Gran Bretagna e nella Ue per produrre film di cassetta e serie televisive.

“Il genere dei supereoi sembra avere ancora molte risorse”, ha detto Koeppen riflettendo sul successo di Deadpool & Wolverine, un film uscito dagli studi Pinewood alle porte di Londra che nei primi due fine settimana dal debutto ha venduto biglietti per quasi 900 milioni di dollari, un record per un film vietato ai minori, mentre Inside Out 2 – lanciato a metà giugno negli Usa – è diventato il cartone campione di incassi di sempre con oltre 1,5 milioni di dollari al box office globale.

ANSA