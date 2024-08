“RockAM – Notte Lucana: L’energia della Terra Incontra il Suono”

È con grande entusiasmo che annunciamo l’uscita del nuovo brano Rock Am, una canzone che non è solo un’espressione musicale, ma un vero e proprio tributo alla collaborazione artistica e alla comunità che ha reso possibile la sua realizzazione.

Il videoclip del brano è stato girato in alcune delle location più suggestive di Chiaromonte e Senise, luoghi che hanno fornito un’atmosfera unica e perfettamente in sintonia con lo spirito del brano. Un ringraziamento speciale va al Plaza Café e alla Cantina di Antonio Di Salvo di Chiaromonte, oltre che a Divini Sapori di Senise, per la loro generosa disponibilità. Questi locali non solo hanno aperto le loro porte, ma hanno contribuito a creare un ambiente autentico e accogliente che ha arricchito le riprese del video.

Un altro ringraziamento va a Nicola Sassone, che ha prestato una splendida macchina d’epoca, aggiungendo un tocco di classe e nostalgia alle scene del videoclip. La sua partecipazione ha permesso di catturare un’estetica visiva che si sposa perfettamente con il mood del brano.

Il video è reso ancora più speciale dalla presenza di un cast di comparse straordinarie, la cui partecipazione ha portato energia e autenticità al progetto. Tra questi, vorremmo citare Giuseppe Ponzio, Rocco Pietro Uccelli, Caterina Rossi, Maddalena Bellusci, Filippo Pandolfo, Maddalena Ambrosino, Elisa Rovitto, Marycarmen Cerabona, Antonio Ferraiuolo, Maria Gramigna e Ismaele Marino. La loro presenza ha dato vita a scene che resteranno impresse nella memoria degli spettatori.

Il successo di Rock Am non sarebbe stato possibile senza il contributo musicale di Michele Cifarelli, Vincenzo Rossi e Rosario Capalbo.

Questi artisti, con il loro talento e i loro strumenti, hanno non solo arricchito la produzione del brano, ma hanno anche partecipato al videoclip, lasciando un’impronta indelebile con le loro performance.

Per quanto riguarda la produzione del brano, un ringraziamento speciale va a Loris (RSO), che ha curato ogni dettaglio con un’attenzione impeccabile, garantendo un risultato finale di altissima qualità. La parte visiva è stata curata da Angela Cresci, che ha creato una copertina fantastica, capace di catturare l’essenza del brano in un’immagine iconica.

Le riprese e il montaggio del video sono state magistralmente gestite da Luca Prete, che ha saputo trasformare la visione del progetto in realtà, mentre Federico Rozzi ha eseguito una color correction che ha donato al video un’estetica visiva unica.

Il backstage, invece, è stato immortalato da Diego Prete, che ha documentato ogni momento con grande attenzione e professionalità.