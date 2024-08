ASSESSSORE LATRONICO: AL VIA CAMPAGNA VACCINALE PER I NEONATI CONTRO IL VRS

Con un provvedimento della giunta regionale partirà in Basilicata una campagna per immunizzare i neonati dal Virus respiratorio sinciziale (Vrs), responsabile delle bronchioliti e di infezioni respiratorie acute e una delle principali cause di ospedalizzazione e di complicanze respiratorie sotto l’anno di età.

Il vaccino, non obbligatorio ma fortemente raccomandato, sarà somministrato ai bambini nati tra aprile 2024 e settembre 2024, che affronteranno il virus in autunno, e ai bambini che nasceranno da ottobre 2024 a marzo 2025 durante la prossima stagione epidemica di Vrs.

Questi ultimi saranno vaccinati in ospedale prima delle dimissioni.

“I vaccini si confermano un importante protezione sia per i singoli cittadini che per la collettività. Il Virus respiratorio sinciziale (Vrs) – ha commentato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – è insidioso e pericoloso soprattutto nella prima infanzia.

Per questo invito i genitori a non trascurare questa opportunità, per proteggere la salute dei propri figli”.

Tra i vaccini disponibili, sarà utilizzato l’anticorpo monoclonale Nirsevibam, approvato in via definitiva dall’Ema (European medicines agency) e successivamente dall’Aifa.

Si caratterizza per una lunga emivita, con una protezione dimostrata per almeno cinque mesi, cioè per un periodo corrispondente alla stagione “di rischio” autunno inverno.

L’anticorpo monoclonale Nirsevibam è utilizzabile in una singola somministrazione e ha dimostrato nei diversi studi, di essere sicuro e di ridurre dell’80% le infezioni respiratorie da Vrs.