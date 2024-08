Pontecagnano, Lacorazza: “Avanza la nostra proposta”

“Avevamo chiesto al presidente Bardi di cambiare posizione rispetto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi a Pontecagnano.

Avevamo posto la necessità di istituire navette e avere collegamenti efficienti ed efficaci.

Nel primo caso abbiamo apprezzato il contrordine del presidente Bardi, andando incontro anche ad una nostra richiesta.

Cosi come nel secondo caso, evidentemente collegato al primo, valutiamo la direzione intrapresa dall’assessore regionale Pepe un passo nella direzione da noi auspicata ma, tuttavia, restano verifiche e monitoraggi da fare affinché i collegamenti siano efficaci, sostenibili ed efficienti anche in relazione ad altre destinazioni.

In questo caso rimane anche da chiarire – dal comunicato non si evince – se siamo in presenza di nuovi collegamenti o di fermate intermedie di linee già esistenti.

Rilanciamo inoltre per le navette per e da Pontecagnano la gratuità per le studentesse e gli studenti.

Resta, come abbiamo sollecitato da tempo e scritto in una interrogazione, una valutazione ed una strategia complessiva sul sistema dei trasporti lucani dopo gli errori ed i ritardi collezionati in questi anni, che si rende ancora più evidente perché, oltre la Città di Potenza, anche il territorio richiede collegamenti per e da Pontecagnano”.

Questo quanto dichiarato dal presidente del gruppo consiliare del Partito democratico, Piero Lacorazza.

DT