Olimpiadi 2024 Atletica, Marcell Jacobs in semifinale dei 100 metri L’azzurro secondo nella sua batteria con 10.05

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Marcell Jacobs è in semifinale dei 100 metri.

L’azzurro, campione olimpico in carica, è arrivato secondo nella sua batteria con il tempo di 10”05 (si qualificavano i primi tre).

“Dovevo conservare energie in vista di domani, quindi non mi sono spremuto troppo. Mi sento molto bene, e domani spero di trovare le giuste sensazioni in pista. Sono felice di essere qui, l’atmosfera è fantastica”. Così Marcell Jacobs, ai microfoni di Eurosport, dopo essersi piazzato secondo e quindi qualificato per le semifinali dei 100 metri di domani.

“Non mi sono piaciuto, le sensazioni non sono state ottime, sono rimasto un po’ pesante, non sono andato come volevo, ma l’obiettivo era qualificarsi e domani è un altro giorno”.

Così Marcel Jacobs a RaiSport dopo la batteria dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Parigi che lo ha visto qualificarsi alle semifinali.

“Oggi era una giornata così – aggiunge l’olimpionico – l’importante era qualificarsi. Gli avversari?

Non sono riuscito a vederli, ora guarderò e cercherò di capire a chi devo stare più attento. Sono carico – conclude -, non sono qui solo per esserci, domani cercherò di regalare qualcosa non solo a me ma anche al pubblico”.

ANSA