A San Costantino Albanese festival musicale delle minoranze

“Suoni di minoranza”: è questo lo slogan ideato per la prima edizione del festival sulle musiche delle minoranze linguistiche in Italia, che è in programma dal 7 agosto e fino al 16 a San Costantino Albanese (Potenza).

Il cartellone prevede ospiti come Robert Bisha (7 agosto), Orchestra Bottoni (10 agosto), Claudia Crabuzza, Peppa Marriti Band (11 agosto), Canzoniere Grecanico Salentino (12 agosto), Nuova Compagnia di Canto Popolare (14 agosto) e Giuseppe Spedino Moffa (16 agosto).

“È un fondamentale richiamo alle proprie radici – è scritto in una nota degli organizzatori – che non è mai motivo di chiusura ed esclusione rispetto all’altro ma occasione di incontro e confronto in un processo di arricchimento reciproco”.

Nella piccola comunità arbëreshe di San Costantino Albanese, nel Parco Nazionale del Pollino, l’amministrazione comunale ha ideato “Il Borgo dei Suoni”, che ha stretto attorno a sé partner come il Club Tenco, l’editore Squilibri, Altipiani eventi e turismo e l’associazione culturale Altrosud che insieme daranno vita a un programma di iniziative che prevede, tra l’altro, una scuola internazionale di etnografia audiovisuale realizzata con l’Università di Milano, la realizzazione di un Archivio Sonoro arbëreshe, un ciclo di incontri con autori di grande prestigio sul piano culturale, un concorso per le scuole della regione.

ANSA