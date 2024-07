Rinascita Lagonegro, confermato il preparatore fisico Vincenzo Ghizzoni

Completata la definizione del roster per il prossimo campionato di serie A3 Credem Banca, la Rinascita Lagonegro è lieta di annunciare una gradita conferma all’interno dello staff tecnico guidato da coach Pino Lorizio: si tratta del preparatore fisico Vincenzo Ghizzoni, lagonegrese doc, una carriera al fianco del presidente Nicola Carlomagno e del club biancorosso. Inizia per lui la dodicesima stagione con la casacca della Rinascita.

Una fiducia consolidata nel tempo e costruita grazie alla sua indiscussa professionalità e alle rinnovate motivazioni anno dopo anno: “Sono contento di far parte ancora della famiglia Rinascita, una realtà ormai stabile e forte in serie A – dice Ghizzoni – ogni stagione riparto con grande entusiasmo“.

In attesa del debutto ufficiale della preparazione, fissato per il prossimo 22 agosto, Ghizzoni ha già iniziato a pianificare il lavoro e a mettere a punto i primi dettagli: “Ho avuto modo di contattare tutti i giocatori, già impegnati in un programma personale di allenamenti: la stagione sarà dura, ma saremo certamente protagonisti. Il roster è stato ben costruito dalla Società e dal mister, abbiamo il giusto mix tra giovani ed esperti che spero mantengano il loro valore: ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Come staff, dal canto nostro, possiamo garantire serietà, professionalità e tanto entusiasmo”.