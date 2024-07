Gezziamoci incontra le comunità: dal 2 al 18 il festival jazz della Basilicata diventa itinerante

Agosto apre le porte alla Rete Culturale del Gezziamoci, da venerdì 2 fino a domenica 18 agosto, infatti, il Festival jazz della Basilicata porta la sua musica in cinque dei venti comuni aderenti al protocollo d’intesa dedicato alle comunità.

Venerdì 2 agosto alle 21:00 Miriam Fornari, pianista, cantante, tastierista e compositrice suonerà nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso insieme a Ruggero Fornari alla chitarra, Joe Rehmer al basso ed Evita Polidoro alla batteria. Classe 1995, Miriam Fornari si è formata musicalmente presso la Siena Jazz University e la sua tesi di laurea La ricerca del Silenzio è stata pubblicata nel 2020; diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma collabora con diversi progetti del panorama musicale nazionale.

Il suo progetto musicale da solista, attivo dal 2019, è basato su una ricerca senza sosta della sua identità attraverso la ricerca nel suono.

Nel 2021 inizia le registrazioni del primo disco, MORA, pubblicato nel 2023 dall’etichetta OnyxDischi. L’album è stato presentato in anteprima in importanti rassegne alla Casa del Jazz (Roma), Piacenza Jazz Festival, Un Tubo (Siena), NOF (Firenze), Aniene Festival (Roma), Art History Montone (Perugia), Moon In June (Perugia).

Sabato 3 agosto il Comune di Grottole ospiterà due momenti dedicati ai festeggiamenti per i cento anni della Cassarmonica di Grottole: la Cassarmonica, o chiosco della musica, è un arredo urbano che contribuisce ad abbellire lo spazio pubblico ed è concepito per ospitare gruppi musicali che eseguono concerti, di solito nella tradizione del Sud Italia questi spazi sono occupati dalle Bande musicali che rappresentano l’identità delle comunità del sud.

Gezziamoci vuole aggiungere valore allo spazio circolare, ospitando al suo interno un doppio concerto serale: una formazione tipicamente jazzistica, il Pasquale Fiore quartetto il cui leader è natio di Grottole, gemma del jazz lucano, e nella seconda parte un organico inconsueto formato di giovanissimi musicisti – tutti lucani – che compongono l’Orchestra Maldestra.

L’Orchestra Maldestra è un’orchestra giovanile autorganizzata, nata all’inizio del 2023 all’interno dei percorsi di orientamento al talento promossi dall’Amministrazione comunale di Grottole in collaborazione con diverse realtà associative con focus il sociale ed il mondo giovanile.

Il viaggio di Gezziamoci prosegue lunedì 5 agosto a Chiaromonte dove, in piazza Garibaldi, arriva il repertorio di Ars Nova Napoli e il racconto delle culture dei Sud del mondo: dalle pizziche pugliesi alle serenate siciliane, dai classici napoletani alle tarantelle calabresi, affacciandosi anche al di là dei propri confini, la musica di Ars Nova Napoli arriva a connettersi con il rebetiko greco e la musica balcanica per uno spettacolo mai domo, come le onde del mare.

Dalla Val d’Agri si risale verso Nord alla volta di Sasso di Castalda dove mercoledì 7 e giovedì 8 agosto la musica di Gezziamoci risuonerà tra il patrimonio naturalistico incontaminato delle faggete millenarie e il borgo antico per l’iniziativa Vivi il Borgo.

Mercoledì 7 il “Concerto Lucano” della Conturband e del Mo’ Monk PT Quartet accompagnerà la cerimonia di intitolazione di una piazza panoramica del paese alla I.J.T. l’Indicazione Jazzistica Tipica, un bollino di qualità per la cultura, proposto dall’associazione Onyx Jazz Club per premiare l’impegno dei singoli comuni nella diffusione della musica sul proprio territorio e nella valorizzazione dei talenti artistici con particolare attenzione ai giovani.

Si resta a Sasso di Castalda anche giovedì 8 agosto quando alle 9:30 partirà il trekking sonoro insieme ai Distilled: al fianco di Tino Tracanna ci saranno quattro dei migliori solisti del panorama italiano: il sassofonista Massimiliano Milesi, il trombettista Paolo Malacarne e il trombonista Andrea Andreoli che termineranno la giornata con un concerto sulla neonata Piazzetta I.J.T.

Domenica 18 agosto alle 22:00 in piazza Margherita a Genzano di Lucania si esibirà VMV Trio, secondo classificato del contest 2024 organizzato da Onyx Jazz Club Matera.

La formazione nasce dall’incontro di tre giovani musicisti pugliesi, il trio si concentra sulla ricerca musicale attraverso composizioni originali con una sonorità fortemente identificativa vicina al jazz contemporaneo.

L’obiettivo del gruppo è quello di presentare la dimensione del trio visto come una dimensione senza un vero leader, bensì caratterizzata da una forte unione d’intenti sia dal punto di vista compositivo che dal punto di vista sonoro. In questo contesto l’assenza del basso non va interpretata come una mancanza, ma come un ulteriore passo verso una fusione ancora più intima tra gli strumenti coinvolti.

“Nel 2023 Onyx ha realizzato un sogno, dopo tanti anni di impegno per il coinvolgimento delle comunità locali della Basilicata, abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa che raccontasse nero su bianco quello che la nostra Associazione fa da più di trent’anni” spiega Gigi Esposito, presidente di Onyx Jazz Club Matera “La Rete Culturale Gezziamoci, nata dal protocollo d’intesa firmato nel 2023, mira a promuovere il territorio attraverso iniziative culturali di alta qualità, coinvolgendo attivamente le cittadinanze e valorizzando le risorse del territorio.

Questo significa riuscire a conoscere e coinvolgere le comunità e dare spazio e voce alle tante personalità culturali e storiche che rendono la Basilicata un territorio vasto, non solo in senso geografico, ma innanzitutto in senso culturale.

Per ogni tappa di Gezziamoci in Basilicata abbiamo pensato e costruito un programma musicale che rispettasse e valorizzasse l’unicum di ogni luogo: un concerto etereo per la bianca e mistica Abbazia di Montescaglioso, due concerti in chiosco per il centenario della cassarmonica di Grottole, un’esibizione viva e coinvolgente per la piazza di Chiaromonte, una giovane formazione emergente per Genzano di Lucania e infine due giorni a contatto con la natura per le attività musicali a Sasso di Castalda.

E, anche se siamo molto soddisfatti del coinvolgimento delle amministrazioni e dei risultati ottenuti fin qui, non vediamo l’ora di programmare i prossimi eventi e tornare a lavorare fianco a fianco con le comunità per le attività dei prossimi mesi perché Gezziamoci non finisce mai”.

Dal 16 agosto, con il concerto di Giuseppe Venezia Trio e il pianista Emmet Cohen, il festival jazz della Basilicata sarà a Matera per altri sette giorni di musica dal vivo.

La fase estiva di Gezziamoci 2024 conta più di 15 appuntamenti tra concerti, workshop, mostre, jam, quest’anno è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento sul sito TicketSMS (www.ticketsms.it), è inoltre possibile acquistare i 5 biglietti per i concerti dal 21 al 25 agosto con uno sconto del 20% sul prezzo totale del pacchetto; tutte le informazioni su www.onyxjazzclub.com – facebook.com/onyxjazzclub – instagram.com/onyxjazzclubmatera/