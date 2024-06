Morte Vera Slepoj: il ricordo di Rosa Gentile (Confartigianato Matera)

La scomparsa di Vera Slepoj è per me una perdita dolorosissima per il profondo legame costruito negli anni.

Un legame che ha portato Vera spesso in Basilicata ad incontri ed iniziative culturali e a parlare di donne con le donne.

Con lei abbiamo fondato il Premio Letterario Nazionale “I Sassi” Matera, che ha segnato un’esperienza originale ed innovativa tra i Premi Letterari del Paese e soprattutto per il mondo della cultura di Matera e della Basilicata con il riconoscimento ottenuto dall’allora Presidente del Senato Casellati.

Un Premio-tributo -come piaceva a Vera –ad una città ricca di storia e di cultura come Matera, colmando la mancanza di un premio letterario nazionale di letteratura e narrativa legato alla “città dei sassi”.

Ma anche e soprattutto un progetto per costruire il “brand Matera” una sorta di “total quality”, il piacere del mangiar bene e del dormire bene, di un turismo emozionale che Vera ha sostenuto “innamorata” di Matera e di Rotondella dove ha deciso di comprare casa per trascorrere più tempo.

La cultura – è il messaggio che Vera ci ha affidato – vivacizza l’economia locale e rafforza l’imprenditoria dell’accoglienza e dei servizi.

Sono tanti i ricordi dei suoi incontri che specie d’estate abbiamo tenuto con lei soprattutto nei comuni del Metapontino per presentare i suoi libri di attenta osservatrice della psicologia delle donne e degli uomini.