Il contrafforte del castello come logo per i 40 anni della Pro Loco Castel lagopesole

È stato ideato da Paola Pia Mollica il logo per il 40° anniversario della fondazione della Pro Loco Castel

Lagopesole.

Selezionato da una giuria appositamente costituita tra una dozzina di proposte giunte, il logo è risultato

originale nella composizione grafica e nell’ideazione.

Di forma esagonale, riprende la torre nord-ovest del maniero con il suo caratteristico contrafforte,

elemento costruttivo destinato a rafforzare la struttura. La scritta “Pro Loco” sostituisce le pietre, rendendo il

testo parte integrante della roccaforte.

Il numero 40 nella parte alta della torre celebra gli anni della ricorrenza e l’indicatore ordinale è costituito

da un falco, simbolo di Federico II legato alla sua passione per la falconeria.

Il colore marrone richiama l’antico, evocando la solidità sia delle mura del castello sia della tradizione

della Pro Loco.

Il logo, mantenendo sempre una forte connessione visiva e simbolica con il castello e la storia, sintetizza il

patrimonio architettonico e culturale e l’importanza della celebrazione andando a rafforzare l’identità

dell’associazione.

Come richiesto dal bando il logo selezionato, quindi, esprime non solo una ricorrenza ma mette in risalto

l’anima, la storia e il lungo percorso della Pro Loco e la sua proiezione nel futuro.

L’inserimento degli

anni e della scritta Pro Loco nella torre e nel contrafforte indica, inoltre, il valore e la funzione che l’ente

castellano ha svolto, svolge e svolgerà nel “rafforzare” l’immagine di Castel Lagopesole.

La proposta vincitrice accompagnerà tutta la comunicazione e sarà il marchio distintivo dell’intero anno

associativo e di tutte le iniziative messe in cantiere per festeggiare il traguardo raggiunto.

La premiazione della vincitrice e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti avverrà il 14 agosto in

piazza durante il Lacus Pensilis Music Festival.