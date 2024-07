Andrea Bocelli, inno alla vita di Smith e ovazione con Sheeran

“Quando ero piccolo venivo qui a cavallo o in bicicletta e a volte ascoltavo la musica dei grandi artisti che saranno qui questa sera.

Ecco, questa serata è un miracolo per me”.

Andrea Bocelli accoglie così gli spettatori dal palco del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa), il suo paese, dove mercoledì sera ha festeggiato 30 anni di carriera con un mega show.

Tre date per celebrare l’anniversario (15, 17 e 19 luglio), ognuna con 10.000 spettatori ciascuna (alcuni hanno pagato anche oltre 2.000 euro per un biglietto) e una scaletta degna di un red carpet di Hollywood.

Dopo la prima serata a cui hanno partecipato in platea anche le due sorelle Kim e Khloe Kardashian, ieri sera è stata davvero una parata di grandi star nelle colline pisane, tra cui Russell Crowe, Will Smith, Johnny Depp.

Lo spettacolo si apre sulle note di ‘O’ sole mio’. Bocelli canta scendendo da una scenografica scala che proietta idealisticamente il palco verso la Luna, accompagnato dall’orchestra.

Il concerto entra subito nel vivo, con “un artista e grande amico”, Zucchero, con cui il tenore si esibisce in Miserere, poi le stelle della musica lirica: la “leggenda della musica” Placido Domingo, con cui si esibisce ricordando Luciano Pavarotti (la cui immagine appare sul maxi schermo allestito sul palco), poi Josè Carreras. Nessun presentatore annuncia gli ospiti, tutti accolti sul palco dal padrone di casa, inclusa la super star Will Smith.

”Adesso un interprete di emozioni che può far sorridere e piangere”, annuncia Bocelli, prima di lasciargli la scena e così l’attore de ‘La ricerca della felicità’ si è esibito in una interpretazione parlata della canzone ”You’ll never walk alone” (Non camminerai mai da solo), concepita nel 1945 per il musical Carousel ma divenuta la canzone della speranza, un inno alla vita e a rialzarsi dopo ogni caduta.

La parata di star continua con il pianista Lang Lang e poi grandi emozioni con Laura Pausini, elegantissima in abito lungo nero con un mantello di cristalli firmato Armani Privè. Bocelli la accompagna al pianoforte sulle note di ‘Lei’, dedicata alla moglie Veronica.

Prima di cominciare ricorda gli inizi della sua carriera.

‘Pensa se quando suonavo nei pianobar – le dice – potevo pensare di accompagnare al pianoforte Laura Pausini”.

”Quando facevamo pianobar – replica la cantante – ci accompagnava l’amore per questo mestiere. Eravamo felici allora davanti a poche persone e lo siamo ora davanti a tutte queste persone”.

Ma ecco che arriva il momento del Gladiatore, il premio Oscar Russell Crowe, in Italia per il tour con la band The gentlemen barbers.

L’attore neozelandese ha incantato il pubblico cantando ‘Take this waltz’, di Leonard Cohen. Poi il racconto della genesi di una delle canzoni più ascoltate del decennio, Perfect Symphony, uscita nel 2017 e ad oggi con 521 milioni di visualizzazioni su Youtube.

”Qualche anno fa – spiega Bocelli – è arrivato a casa mia un ragazzo, accompagnato dalla sua chitarra e la sua voce. Voleva fare una canzone insieme a me.

Ma siccome non gli piaceva come l’avevo cantata è venuto fino a casa mia per ricantarla come voleva lui.

E aveva ragione lui, a giudicare dalle visualizzazioni”. Si riferisce a Ed Sheeran che arriva sul palco con un look super casual (pantaloni cargo Stone Island e T-shirt bianca) e la sua immancabile chitarra a tracolla.

E’ un’ovazione del pubblico a fine esibizione. Ma non è finita, è il momento di Johnny Depp, in completo nero, boots con vernice multicolor, gli immancabili occhiali dalle lenti azzurre e gli anelli d’argento sulle mani tatuate. Imbracciando una chitarra accompagna Bocelli in ‘En Aranjuez con tu amor’ come tributo al musicista Jeff Beck.

Lo spettacolo si chiude con Nessun Dorma, omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte.

Il 19 luglio si replica, ultima data, con artisti diversi, tra cui Shania Twain con cui Bocelli ha lanciato il nuovo singolo Da Stanotte in Poi (From This Moment On).

(di Beatrice Campani) ANSA