UN LABORATORIO PARTECIPATIVO DIALETTALE DELLA LAGA TERAMANA E L’ATTESO RITORNO DELLA TRADIZIONALE “MARCIA DEL LUPO”

Prosegue il grande successo di partecipazione legato al “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2024”, la nota rassegna itinerante giunta ormai alla sua terza edizione, promossa da diciotto Comuni dell’area del cratere 2016 insieme a “FederTrek Escursionismo e Ambiente” allo scopo di facilitare la rigenerazione sociale delle Comunità residenti, attraverso il loro coinvolgimento nell’organizzazione e nella rappresentazione delle numerose iniziative in calendario che si protrarranno fino ai giorni che precedono il Natale.

Nel prossimo week-end un altro doppio appuntamento in grado di mettere in evidenza l’inestimabile valore culturale dei Monti della Laga, sempre depositato in maniera ineccepibile nelle parole di chi vi ha abitato.

Sabato 20 luglio nelle frazioni di PARANESI e CIARELLI del Comune di Rocca Santa Maria, dopo un interessante itinerario guidato ad anello tra i due borghi, è di scena infatti un pregevole ed inedito laboratorio dialettale ideato dalle popolazioni locali, come esempio di riappropriazione dell’evoluzione dei linguaggi nel tempo. Il risultato è un prezioso Dizionario di parole dialettali desuete, che sarà presentato durante l’incontro “Le parole della memoria, la memoria delle parole”, volto a recuperare valori soggettivi identitari, ma anche a condividere uno scrigno che conserva storia, usi e valori delle stesse Comunità interpreti, richiamando connessioni durature tra generazioni.