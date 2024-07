Afa e caldo, anche le farmacie un presidio per tutelare la salute

Le farmacie, specialmente nei piccoli paesi, rappresentano un presidio sanitario fondamentale, soprattutto durante questi giorni di caldo torrido, offrendo consigli e suggerimenti per contrastare le alte temperature.

Per chi ne avesse bisogno, tra i servizi disponibili, ricorda Antonio Guerricchio, presidente di Federfarma Basilicata, la possibilità di sottoporsi a frequenti controlli pressori e glicemici. In molti casi, i farmacisti possono anche variare la terapia farmacologica quotidiana del paziente “facendo da trade-union tra il paziente ed il medico di medicina generale. Ovviamente – aggiunge – qualsiasi terapia non va mai sospesa di propria iniziativa o cominciata senza averla concordata con il medico“.

Servizi disponibili in farmacia:

Misurazione della pressione arteriosa e della glicemia: Questi valori possono essere influenzati dal caldo, quindi è importante monitorarli regolarmente.

Consigli per una corretta idratazione: Bere molta acqua è essenziale per combattere la disidratazione, soprattutto per anziani, bambini e persone con problemi di salute.

Scelta dei prodotti solari più adatti al proprio tipo di pelle: La protezione solare è fondamentale per evitare scottature e danni alla pelle.

Consigli su come vestirsi adeguatamente: Indumenti leggeri e di colore chiaro aiutano a mantenere il corpo fresco.

Assunzione di integratori salini: In caso di forte sudorazione, può essere utile assumere integratori salini per reintegrare i minerali persi.

Informazioni sui farmaci da assumere durante il caldo: Alcuni farmaci possono interagire con le alte temperature, quindi è importante chiedere consiglio al farmacista.

In caso di malessere:

Se ti senti stanco, debole, hai mal di testa o crampi muscolari, rivolgiti al farmacista per un consiglio.

In caso di febbre alta o altri sintomi gravi, consulta il medico.

Le farmacie sono aperte anche durante i giorni festivi:

Verifica gli orari di apertura della tua farmacia di fiducia.

Consigli per affrontare il caldo:

Evitare le ore più calde della giornata per l’esposizione al sole.

Bere almeno due litri di acqua al giorno.

Consumare alimenti leggeri e ricchi di acqua, come la frutta di stagione.

Limitare bevande gassate, grassi e alcolici.

Indossare abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro.

Proteggere gli occhi con occhiali da sole e la testa con un cappello.

Bagnarsi viso e polsi con acqua fresca.

Farmacie sempre operative:

“Anche in piena estate – ricorda Guerricchio, presidente di Federfarma Basilicata – la rete delle farmacie garantisce il servizio su tutto il territorio regionale 24 ore su 24 grazie a un sistema di turnazione che consente ai cittadini, così come ai turisti, un’assistenza costante.”

Le farmacie di turno:

Le informazioni sulle farmacie di turno sono disponibili sui siti ufficiali delle due aziende sanitarie regionali:

ASP Basilicata Azienda Sanitaria Locale di Potenza: https://www.aspbasilicata.it/

https://www.aspbasilicata.it/ Asm Azienda Sanitaria Locale di Matera: https://www.asmbasilicata.it/

Ricorda: Le farmacie sono un punto di riferimento importante per la salute, soprattutto durante le stagioni più calde. Non esitare a contattarle per chiedere consigli e assistenza.