Threads, l’anti-X compie un anno e ha 175 milioni di utenti Ma non è riuscita a scardinare la piattaforma di Musk

Compie un anno Threads, l’app lanciata il 5 luglio 2023 da Mark Zuckerberg come la risposta a X, l’ex Twitter acquistato da Elon Musk.

Il social network secondo dati ufficiali di Meta attualmente ha 175 milioni di utenti attivi mensili, 25 milioni in più rispetto ai dati di fine aprile.

Nel luglio del 2023, mentre molti utenti e inserzionisti disertavano Twitter, Threads ha avuto un inizio boom. In pochi giorni l’applicazione è stata scaricata più di 100 milioni di volte, in particolare grazie al collegamento con Instagram. In Europa e in Italia il social è stato disponibile con qualche mese di ritardo, a dicembre, per rispettare la normativa europea.

“Threads conta ora più di 175 milioni di utenti attivi ogni mese. Che anno”, ha detto Zuckerberg, il capo di Meta, sulla piattaforma. Per diventare più grande di X di Musk “ci vorrà del tempo, ma lo considererò un fallimento se non ci arriviamo”, ha detto Adam Mosseri, il capo di Instagram e Threads al sito di notizie Platformer.

“Threads per ora ha una crescita molto trainata dai suoi fratelli Instagram e Facebook dove viene pubblicizzato per spingere gli utenti ad arrivarci – spiega all’ANSA Vincenzo Cosenza, esperto di social media – E’ molto focalizzato sulla condivisione di interessi, purché non siano politici.

Questa scelta serve ad evitare problemi a Meta ma al tempo stesso non permette a Threads di prendere il posto di X che si basa molto su politica, cronaca e notizie in tempo reale.

Threads avrebbe bisogno proprio di una funzione in grado di evidenziare le conversazioni in tempo reale come i Trend di X”.

ANSA