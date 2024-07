Si alza il sipario sulla Serie A 2024/25, che partirà il 17 agosto con i primi anticipi

La prima giornata

L’Inter campione d’Italia in carica comincerà il suo campionato 2024-2025 in casa del Genoa.

Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A, con la prima giornata. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, che parte dal Verona, mentre la Juve ospita il Como. Per il resto Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina.

Juve-Roma, Lazio-Milan e Inter Atalanta alla 3/a

Inter- Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan: arrivano alla terza giornata, in programma il 1/o settembre, i primi big match della nuova serie A, come stabilito dal sorteggio del calendario. Per il resto nel turno ci sono Fiorentina-Monza, Bologna-Empoli, Genoa-Verona, Lecce-Cagliari, Napoli-Parma, Udinese-Como, Venezia-Torino.

Derby Inter-Milan alla quinta giornata

Si giocherà alla quinta giornata della serie A il derby tra i campioni d’Italia dell’Inter ed il Milan.

Inter-Juve e Bologna-Milan alla 9/a giornata

Si giocherà alla nona giornata, quella del 27 ottobre, Inter-Juventus, derby d’Italia. Nello stesso turno big match Bologna-Milan. Per il resto Atalanta-Verona, Fiorentina-Roma, Lazio-Genoa, Monza-Venezia, Napoli-Lecce, Parma-Empoli, Torino-Como, Udinese-Cagliari.

Juve-Torino alla 12/a giornata, Roma-Lazio alla 19/a

Si giocherà il 10 novembre Juventus-Torino, match clou della 12/a giornata del campionato di Serie A 2024-’25. Roma-Lazio, altro derby sentitissimo, arriverà a ridosso dell’Epifania, il 5 gennaio 2025, alla 19/a giornata, ultima del girone d’andata della prossima stagione.

Milan-Juventus e Napoli-Roma alla 13ma giornata

Milan-Juventus e Napoli-Roma sono gli incontri più importanti della 13ma giornata in serie A.

