ATP Finals Tennis: Sinner perde e Djokovic è il re dell’ATP (3-6 / 3-6)

Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023.

In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta del settimo successo alle Finals, che gli permette di diventare il tennista più vincente nel torneo dei ‘Maestri’.

“Quella di oggi è stata una delle mie migliori performance della stagione, e contro l’eroe di casa. Sono fiero di me stesso e delle mie prestazioni in questi ultimi due giorni contro i migliori del mondo, Alcaraz e Sinner, che mi hanno costretto a dare sempre il meglio.

Quella di oggi è stata anche una vittoria tattica”. Così Novak Djokovic subito dopo aver vinto per la settima volta il titolo delle finali Atp, battendo l’azzurro.

“E’ stata una settimana fenomenale – dice ancora il fuoriclasse serbo -, e sono felice perché i miei due bimbi sono venuti a vedere il tennis. Ho sempre desiderato che venissero, perché ora sono consapevoli di ciò che sto facendo. E io sono orgoglioso di essere il papà di questi due angeli”.

Il Pala Alpitour saluta Sinner con un’ovazione

La sconfitta sul campo non è una sconfitta nel cuore dei tifosi: tutto il Pala Alpitour ha scandito cori per Jannik Sinner mentre è andato ad abbracciare il suo team, dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals. Con un’ovazione gli spettatori hanno salutato il giovane talento azzurro : “Olé olé olé Sinner Sinner Sinner” hanno intonato i tifosi, applaudendo a lungo Jannik, primo italiano a raggiungere la finale del torneo dei ‘maestri’. Il coro si è ripetuto poco dopo, al momento della premiazione.

Sinner è l’unico in lizza per il maxi premio per il vincitore imbattuto, in palio 4,8 milioni di dollari

Un successo sul campo, una notorieta’ crescente, e anche l’inevitabile ritorno economico:Jannik Sinner è l’unico giocatore in lizza alle Atp Finals di Torino che può ancora vincere i 4,8 milioni di dollari previsti dal montepremi per l’eventuale vincitore “imbattuto”. Tutti gli altri tre semifinalisti – il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz – hanno infatti perso almeno un match durante il torneo.

Il montepremi totale ammonta a 15 milioni di dollari. Per ora Jannik ha incassato 1,1 milioni di dollari per le tre vittorie nel girone di qualificazione (390.000 dollari ciascuna), oltre al premio di partecipazione per aver giocato tre partite (325.500 dollari).

La vittoria in semifinale vale 1,1 milioni di dollari, la vittoria in finale 2,2 milioni di dollari. Lievitano così gli incassi per il giovane azzurro, il cui valore da testimonial- al di la’ dei premi in campo – da testimonial sta crescendo giorno dopo giorno, tanto che da osservatori esterni gia’ si stima un brand-Sinner attorno ai 20 milioni annui.

Cifre ovviamente destinate a crescere dopo le Finals, e soprattutto in caso di altri successi tra domani e domenica. Sul fronte della classifica Atp, invece, l’azzurro attualmente è al quarto posto con 6.090 punti e può salire a Torino al massimo a 6.990, restando staccato dal terzo posto occupato da Medvedev, a 7.600 punti (primo Djokovic a 10.345, secondo Alcaraz a 8.855). Il regolamento delle Finals prevede 200 punti per ogni vittoria nel girone, 400 punti per la vittoria in semifinale, 500 punti per la vittoria in finale

Ancora un record per match Sinner su Sky

Ancora un record per il tennis su Sky grazie al nuovo successo per Jannik Sinner, che in semifinale ha superato Daniil Medvedev e accede alla finale delle Nitto ATP Finals di Torino di oggi contro Novak Djokovic.

L’incontro del Pala Alpitour di ieri pomeriggio, in onda dalle 14.30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, è stato visto da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set. Si tratta del secondo migliore ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky, subito dietro la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Ottimi ascolti anche per la seconda semifinale tra Djokovic e Alcaraz, in onda dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno: la sfida è stata vista da 572 mila spettatori medi con il 3% di share.

