Crisi Agricola: Marrese Convoca Consiglio Provinciale per Sostegni Regionali

Il Consiglio provinciale di Matera è convocato per il 10 luglio in seduta monotematica: si occuperà della crisi che attanaglia il comparto agricolo alle prese con numerosi problemi, dalla siccità all’emergenza cinghiali per finire con i danni causati dai fenomeni meteorici del 2 luglio, per chiedere alla Regione Basilicata la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di fondi adeguati.

“E’ doveroso da parte nostra – ha spiegato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – fare sintesi e far sentire la nostra solidarietà agli agricoltori, che certamente attraversano un momento delicato. Ho deciso di convocare il Consiglio, anche su richiesta dei consiglieri provinciali Concettina Sarlo, Carlo Ruben Stigliano e Nunzio Gallotta, proprio per deliberare un atto da inviare successivamente alla Regione affinché si faccia carico di intraprendere tutti gli atti opportuni e necessari in favore di un settore fondamentale e trainante per l’intero territorio regionale, già vessato da emergenze pressoché croniche come quella relativa ai cinghiali e alla siccità e che, in seguito ai fenomeni meteorici citati, ha visto ulteriormente aggravarsi la situazione con la quasi totalità del raccolto di albicocche andato perduto e gravissimi danni alle altre colture.

Un modo concreto per solidarizzare con gli agricoltori e per sollecitare l’ente sovraordinato ad assumere i necessari e opportuni provvedimenti per impedire che numerose famiglie si trovino in difficoltà insuperabili”.