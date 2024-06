IL POPOLO HA SEMPRE RAGIONE

La Schlein fa festa e afferma che la rivincita della sinistra è la conseguenza logica del vento che è cambiato. La questione non è posta in questi termini, la verità è che è il centro destra che non riesce ad esprimere buoni e validi amministratori.

Continuiamo ad assistere a un giro virtuoso uguale di nomine e responsabilità di governo che sono assegnate sempre agli stessi personaggi che si presentano puntualmente ogni volta e che si alternano negli incarichi e nei posti di potere per non lasciare spazio a nessuno, impedendo un serio rinnovamento lasciando la collegialità a rimanere uno straniero.

La responsabilità purtroppo è degli stessi vecchi dirigenti del partito che si sentono importanti e insostituibili, dall’alto del loro ruolo istituzionale e pertanto gestiscono e fanno da padrone in tutte le decisioni che seguono nella nostra politica regionale.

Esistono invece intelligenze di rilievo da valorizzare, che da tempo vengono trascurate, nelle classi dirigenti che si formano nelle amministrazioni locali, che sono maturati nel tempo, e sono pronti a ruoli importanti.

Appare evidente che le scelte fatte per le amministrative sono affidate alla improvvisazione dell’ ultimo minuto anche per garantire un certo equilibrio nell’alleanza, invece di essere pensate mesi se non anni prima.

I Lucani hanno dimostrato alle passate elezioni di aver votato coerentemente compatti il governo di centro destra per poi solo successivamente trovarsi in un certo disagio a scegliere a chi far fare il sindaco per amministrare la propria città di Potenza per mancanza di alternative valide rispetto a esponenti della sinistra per assicurare la loro fiducia.

La fondazione FareFuturo di Senise si augura che in futuro le cose possano cambiare e di avere nei municipi alternative valide con uomini che abbiamo la forza e la capacità ad anteporsi adeguatamente agli esponenti del campo avversario.

Coordinamento Senise Fondazione Fare Futuro. Prof.Giovanni Lonetti