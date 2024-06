Dal 01 al 31 luglio su Tv2000 ogni giorno la Messa trasmessa da Senise

Tv2000, dal 1 al 31 luglio 2024, trasmetterà in diretta la Messa delle ore 8.30 e delle ore 19.00 tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalla Chiesa di San Francesco d’Assisi in Senise.

Questo servizio speciale permette ai fedeli di seguire le celebrazioni liturgiche comodamente da casa, offrendo un’opportunità unica di partecipazione virtuale.

Il parroco di Senise, don Giovanni Lo Pinto, ha annunciato questa iniziativa ai fedeli, spiegando anche i nuovi orari delle messe che saranno in vigore esclusivamente per il mese di luglio, durante la durata del servizio di trasmissione.

Le messe feriali verranno celebrate alle ore 8.30 e alle ore 19.00, con una trasmissione in diretta sui canali di Tv2000.

L’unica eccezione sarà il 6 luglio, giorno in cui l’emittente trasmetterà in collegamento dal santuario di Lourdes, interrompendo così la diretta da Senise per quella data.

La domenica, oltre alle messe delle ore 8.30 e delle ore 19.00, ci sarà una terza messa celebrata alle ore 10.00. Quest’ultima celebrazione domenicale verrà trasmessa solo su Canale 5, ampliando così la possibilità di fruizione per i fedeli.

Come seguire le celebrazioni su Tv2000

Tv2000 è disponibile su diverse piattaforme per facilitare l’accesso ai suoi contenuti:

Digitale terrestre: canale 28

Satellite: canale 157 SKY

Piattaforma satellitare tivùsat: canale 18

Streaming online: www.tv2000.it

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per mantenere viva la comunità religiosa, permettendo a chiunque di partecipare alle celebrazioni liturgiche indipendentemente dalle barriere geografiche o dalle restrizioni personali.

Don Giovanni Lo Pinto ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per mantenere un legame spirituale e comunitario, specialmente durante il periodo estivo, quando molti potrebbero trovarsi lontani dalla propria parrocchia.

Per ulteriori informazioni e per seguire la diretta delle messe, i fedeli sono invitati a sintonizzarsi sui canali indicati e a visitare il sito web ufficiale di Tv2000.