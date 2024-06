Parco Nazionale del Pollino : Siglato accordo per creare l’habitat ideale per l’avifauna dell’area dell’invaso di Monte Cotugno”.

L’Area dell’Invaso di Monte Cotugno, compresa quasi interamente nel comune di Senise e per una piccola porzione nel Comune di Sant’Arcangelo, riveste una notevole importanza avifaunistica poiché frequentata da numerose specie di uccelli protetti di grande interesse naturalistico che hanno trovato nell’area un ambiente ideale per il ripopolamento e la riproduzione.

E-Distribuzione provvederà dunque a mettere in sicurezza i tratti delle linee elettriche collocate nei pressi del bacino di Monte Cotugno, attraverso la sostituzione di 4,5 km di linee di bassa tensione in conduttori nudi con cavo aereo, e isolerà circa 100 tralicci della linea in media tensione.

Partirà in via sperimentale, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Pollino, l’installazione di tre nidi artificiali e dispositivi di dissuasione sui supporti con piattaforme in legno utilizzati dalla Cicogna bianca o dal Falco pescatore per la nidificazione.