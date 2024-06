Piero Marrese si dimette da sindaco di Montalbano Jonico e lascia a Giuseppe Di Sanzo la fascia tricolore

Cari Montalbanesi,

Mi rivolgo a voi che siete diventati per me come una grande famiglia. Mi avete dato e continuate a darmi la possibilità di dimostrare come la presenza nelle istituzioni possa essere ispirata dalla passione e dall’amore per la propria città. Mi avete concesso l’onore di diventare sindaco per ben due volte e di governare insieme a una squadra di persone altrettanto appassionate e innamorate della nostra Montalbano.

Il vostro sostegno ci ha permesso di esprimere come città un sindaco che diventa anche presidente della Provincia. Sono stati anni di entusiasmo e di risultati importanti, visibili e con ancora molto da raggiungere in futuro. Non smetterò mai, e non smetteremo mai come squadra, di essere grati al popolo montalbanese che continua a tributarci consenso e sostegno. Non smetteremo mai di lavorare e impegnarci incessantemente come abbiamo fatto in questi anni.

Alle elezioni regionali, insieme a quasi 114.000 lucani, la nostra Montalbano ha dato ancora una volta, e in modo corposo, forza e sostegno alla mia candidatura come Presidente della Basilicata, segnando un punto di partenza importante per rinnovare anche la regione. Mi avete consentito di diventare consigliere regionale, e di questo vi sono immensamente grato.

Questo non è di certo un discorso di commiato, perché insieme affronteremo ancora tante sfide e conseguiremo ancora molti importanti risultati positivi. Sento però la necessità di rivolgermi a voi con il cuore colmo di emozione e gratitudine, e anche con un pizzico di sana nostalgia, perché continuo a sentirvi come la mia grande famiglia. Vi chiedo di accompagnarmi anche in questa mia nuova esperienza come componente del Consiglio Regionale della Basilicata.

Mi rivolgo a voi, onorato di aver servito da sindaco la nostra bellissima città. Insieme abbiamo celebrato momenti di gioia e felicità, condividendo successi e traguardi che ci hanno reso più forti e uniti. Abbiamo affrontato numerose sfide e difficoltà, ma con il sostegno reciproco e la nostra determinazione, siamo riusciti a superarle, dimostrando la forza e la resilienza di Montalbano.

Il vostro affetto e il vostro calore umano sono stati la linfa vitale del mio impegno. Ogni sorriso, ogni gesto di solidarietà, ogni parola di incoraggiamento mi hanno spinto a dare sempre il massimo per il bene comune. Vi ringrazio di cuore per avermi accompagnato in questo viaggio, per aver creduto in me e per aver lavorato insieme per il futuro della nostra città. Dobbiamo continuare a farlo ancora, e a farlo insieme.

Con questo spirito di condivisione, unità e compattezza, insieme a tutta la squadra degli amministratori, che ringrazio per avermi affiancato e aiutato in tutti questi anni, abbiamo deciso unitariamente di sostenere Giuseppe Di Sanzo come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Sono certo che Giuseppe, con la sua dedizione, il suo impegno, la sua passione e la sua capacità di valorizzare tutto il gruppo degli amministratori, saprà portare avanti il nostro lavoro, continuando a conseguire risultati evidenti. Giuseppe, il nostro Peppone, che svolgerà anche le funzioni di sindaco, insieme agli altri amministratori, continuerà a svolgere il mandato del popolo montalbanese anche fino alle prossime elezioni comunali.

Tornando al mio nuovo ruolo istituzionale, che riguarderà un territorio più vasto di Montalbano, quello della regione Basilicata, sappiate che continuerò a vivere e svolgere questo compito dalla nostra Montalbano. Porterò sempre con me l’esperienza e gli insegnamenti di questi anni trascorsi al vostro servizio. Continuerò a dedicarmi con la stessa passione e determinazione al bene pubblico, sapendo che il nostro legame è forte e sincero. Continuerò a portare la nostra comunità nel mio cuore e a farla conoscere come un esempio di solidarietà, coraggio e speranza.

Vi saluto con un abbraccio forte e sincero, con la certezza che i legami che abbiamo costruito continueranno a sostenerci e a ispirarci. Grazie di cuore, ancora una volta, per avermi dato l’onore di essere il vostro sindaco.