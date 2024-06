Michael Jackson, 15 anni senza il re del pop L’incredibile star morì a Los Angeles a soli 50 anni

A 15 anni della sua morte, il 25 giugno 2009, Michael Jackson rimane uno dei geni assoluti del pop e incredibile ballerino che ha cambiato il corso della danza.

Jacko aveva un talento fuori dal comune.

A 8 anni con i suoi fratelli, The Jackson 5, si trasferì a Los Angeles e si affermò come parte della prima Boy Band afroamericana della storia della musica, grazie a singoli di successo come I Want You Back. In seguito arrivò il successo da solista, inizialmente grazie alla collaborazione con il produttore Quincy Jones.

Del ragazzo prodigio diventato Re del Pop era rimasta purtroppo solo l’ombra quando, coinvolto in umilianti vicende giudiziarie, morì a Los Angeles all’età di 50 anni.

Il cantante avrebbe dovuto cominciare da Londra un tour mondiale che avrebbe segnato il suo ritorno al mondo dello spettacolo dopo le vicende giudiziarie che lo avevano portato alla ribalta della cronaca per l’accusa di molestie sessuali a minorenni. Ma il ritorno non avvenne.

Nonostante la vendita in tutto il mondo di milioni di copie dei suoi dischi – l’album ‘Thriller’ aveva battuto tutti i primati in materia – il suo stile di vita eccentrico lo aveva messo in cattive acque.

Ci restano la sua arte e tre album immortali come ‘Off The Wall’, ‘Thriller’ e ‘Bad’.

ANSA