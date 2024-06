Dal 1 luglio 2024 l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti interrompe prestazioni sanitarie a residenti della Basilicata

L’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti comunica l’interruzione dei servizi sanitari ai residenti della Basilicata (senza “Accordi di Confine”) a partire dal 01/07/2024. La sospensione coinvolge: ricoveri programmati; Day Surgery; Day Hospital; Day Service e Ambulatoriale. Inoltre, verranno interrotte le prenotazioni per prestazioni (incluse visite Oncologiche e di Radioterapia) e esami strumentali diagnostici (TAC, RM, Endoscopie, ecc.) fino al 31/12/2024. Solo le visite di follow-up/controllo saranno consentite per evitare interruzioni nel trattamento.

È prevista la possibilità di prime visite a pagamento: “Considerando la domanda di salute, in particolare dalla Basilicata, per garantire cure presso il nostro ospedale, le sole ‘prime visite’ specialistiche potranno accedere agli ambulatori istituzionali con un costo di 60 euro a carico dell’utente, correlato al costo della prestazione e del ticket.”