Passaggi festival a Fano con vista mare, libri anche in spiaggia

Libri vista mare a Fano dal 26 al 30 giugno con Passaggi Festival, la rassegna di saggistica che propone, nella sua dodicesima edizione, ospiti e libri sui grandi temi dell’economia, intelligenza artificiale, politica, femminile, scienze, arte, filosofia e storia, ma anche su quelli più sfiziosi e vacanzieri, da gustare in spiaggia, tra un caffè e un giornale, un sorbetto e un cocktail.

Tra le tante rassegne librarie intorno al tema conduttore di quest’anno, “L’errore e l’artificio”, ci sono anche due cicli di incontri dalla colazione all’aperitivo.

“Buongiorno Passaggi” è la rassegna mattutina dalle 9.30 al Bon Bon Art Cafè del Lido con caffè e giornale offerti. Gli incontri saranno con gli scrittori Marco Pesatori (“Astrologia per intellettuali.

Da Marilyn a Kafka, da Marx a Bowie: i segni zodiacali”, Mimesis Edizioni), Ilaria Cazziol content writer e autrice di “Destinazione Viaggio. Per cambiare vita e trovare se stessi”, (Rizzoli), l’esperta montessoriana Margherita Vitali (“Attività Montessori. Come aiutarli a ‘fare da soli'”, Shackleton Books), e Sara Rattaro biologa e autrice di “Io sono Marie Curie” (Sperling & Kupfer).

Libri e musica all’ora dell’aperitivo sono i protagonisti di “Fuori Passaggi aMare”, la rassegna ai Bagni Elsa (dalle 18.30), organizzata in collaborazione con Luca Valentini e Stefano Tombari.

Il primo ospite sarà Massimo Papini (‘La musica che gira intorno. Il racconto dei cantautori 1960 – 1980’, Affinità Elettive Edizioni) per poi proseguire con Roberto Paravagna (“Quattro anelli tra le dita. Vita di Ringo Starr'”, Arcana Edizioni), Carlo Babando (“Miss Black America. Percorsi sonori nell’identità afroamericana”, Mar dei Sargassi Edizioni), Giuseppe Ganelli e Emilio Targia (“La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days”, Edizioni Minerva) e in chiusura Antonio Bacciocchi (“Quadrophenia. Gli Who e la storia del disco e del film che hanno definito un genere”, interno4 Edizioni).

Nei vari spazi della città di Fano, con appuntamenti sempre gratuiti, Passaggi Festival della saggistica proporrà inoltre incontri, eventi e laboratori con numerosi ospiti: tra essi Lucio Caracciolo, Roby Facchinetti, Barbara Stefanelli, Luigi Manconi, Alessandro Cattelan, Eterobasiche, Daniele Bossari, Alessandra Mussolini, Luca Bizzarri, Nando dalla Chiesa, Selene Calloni Williams, Marcello Veneziani, Maria Beatrice Alonzi, Piero Formica, Mara Cerri, Luca De Gennaro, Giulia Ciarapica, Alessio Torino, Nadia Terranova, Francesco Costa, Vittorio Giardino, Marco Malvaldi.

ANSA