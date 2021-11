WORLD PRESS PHOTO: Prorogata fino al 21 novembre la mostra nel teatro Margherita di Bari

Una settimana in più: World Press Photo Exhibition 2021, la mostra di fotogiornalismo più importante del mondo, resterà aperta, nel teatro Margherita di Bari, fino a domenica 21 novembre.

La proroga giunge a pochi giorni dalla fine dell’esposizione – prevista inizialmente per domenica 14 – e a seguito di quattro settimane di grande affluenza.

Dopo aver raggiunto il traguardo di oltre 3mila ingressi nel primo fine settimana di apertura, infatti, World Press Photo Bari 2021 ha continuato a far registrare un gran numero di visitatori per tutto il mese di esposizione.

Tante le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, accompagnate dai propri docenti, hanno fatto visita alla mostra e ancora tante quelle che hanno presentato richiesta per i prossimi giorni.

Da qui la scelta di prolungare di sette giorni il termine, in modo da consentire l’accesso a chiunque abbia voglia di visitare la mostra, garantendo il pieno rispetto delle misure di sicurezza.

La mostra è organizzata, come ogni anno, da CIME, realtà pugliese tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam e attiva da diversi anni nell’organizzazione di eventi.

“Dopo otto anni di esperienza nell’organizzazione di World Press Photo in città, siamo orgogliosi di constatare, ancora una volta, il grande interesse dei baresi e dei turisti per questa mostra internazionale – spiega Vito Cramarossa, direttore di Cime – In particolare, ci inorgogliscono le continue richieste di visita che riceviamo da parte delle scuole e che sono per noi la dimostrazione di come eventi culturali come questo rientrino pienamente nel processo di costruzione del bagaglio culturale e formativo dei più giovani.

Per questa ragione, unitamente alla volontà di garantire il contingentamento degli ingressi, nel rispetto dell’attuale normativa anti-Covid19, abbiamo pensato di estendere i tempi di chiusura dell’esposizione, per garantire l’ingresso a tutti gli studenti e i visitatori che non vogliano perdere questa preziosa occasione”.

“La grande partecipazione alla mostra World Press Photo – commenta l’assessora alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci – ci spinge ad accogliere con piacere la richiesta di proroga da parte degli organizzatori e ci allieta del grande ritorno al museo da parte di tanti ragazze e ragazzi, che hanno altresì individuato il Margherita come nuovo luogo di ritrovo e punto di riferimento culturale.

Un contenitore culturale restituito alla città che ospiterà una lunga programmazione, già definita, con altre cinque mostre in programma da fine novembre fino alla fine del 2022″.

ORARI MOSTRA

Lunedì: 16.00 – 22.00

Martedì, Mercoledì e Giovedì: 10.00 – 22.00

Venerdì e Sabato: 10.00 – 24.00

Domenica: 10.00 – 22.00

(La biglietteria chiude 30 minuti prima)

TICKET

Ticket intero: €7,50

Under 25 | Over 65: €6,00

Giornalisti con tesserino: €6,00

Guide turistiche con tesserino: €6,00

Gruppi €6,00 (min. 15 persone)

Martedì universitario: €5,00

Scuole (scuole secondarie): €4,00

INGRESSO GRATUITO: Accompagnatore gruppi (min.15 persone), accompagnatore diversamente abile, ragazzi sotto i 12 anni e giornalisti accreditati*

*Per i giornalisti è obbligatorio registrarsi almeno 48h prima presso l’ufficio stampa all’indirizzo: press@worldpressphotobari.it indicando i dati necessari (nome, cognome, testata, email).

L’accesso è consentito a un numero contingentato di visitatori, finalizzato a garantire un’adeguata distanza interpersonale.

All’ingresso sarà misurata la temperatura. I visitatori sono pregati di indossare la mascherina per tutta la permanenza in museo e di mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri.

Sono previsti erogatori di gel disinfettante a disposizione del pubblico. Viene assicurata la regolare, costante e periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti museali.

Info: + 39 351 145 9819 | info@worldpressphotobari.it

Online ticket: www.liveticket.it/worldpressphotobari

Sito web: www.worldpressphotobari.it

Facebook: www.facebook.com/worldpressphotobari

Instagram: www.instagram.com/worldpressphoto_bari

Press: press@worldpressphotobari.it