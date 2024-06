Il ritorno di Piero Pelù, ‘Deserti’ tra rock e musica del mondo

Sono dodici tracce a raccontare il viaggio in musica di Piero Pelù, che il 7 giugno pubblica il nuovo album, Deserti.

Il lavoro da studio segna anche il ritorno in scena dell’artista dopo un anno di stop forzato a causa dei problemi legati al forte shock acustico subito in studio di registrazione.

“Questo nuovo album – ha raccontato Pelù – è entrato di prepotenza a far parte di quella che ho chiamato ‘Trilogia del disagio’, perché dalla pubblicazione di ‘Pugili fragili’ nel 2020 è successo tutto quello che poteva succedere per scaraventarci nel disagio, tra pandemie e guerre alle porte dell’Europa”.

Pelù tornerà a breve anche dal vivo, con il nuovo tour in partenza da Spilimbergo il 29 giugno, che farà tappa in diverse località italiane per tutta l’estate, per poi fare rotta nei club (Firenze, Milano e Torino) a novembre.

ANSA