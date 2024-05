“Love u hate u” è il nuovo singolo dei Boomdabash in uscita venerdì 31 maggio – alle porte dell’estate – per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Con un sound innovativo e super catchy che li proietta su una wave diversa e inaspettata, i Boomdabash riescono ancora una volta nell’impresa di intrecciare freschezza, emotività e leggerezza in quella che si prospetta essere la hit dell’estate ventiventiquattro.

“Love u hate u” esprime tutta l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio, emozioni contrastanti – agli estremi opposti – abbagliate dal loro stesso fuoco.

I Boomdabash, in partenza con il Venduti Tour 2024 prodotto da BPM Concerti, si confermano essere una delle band italiane più apprezzate della scena contemporanea con oltre 3,7 miliardi di stream totali, 34 dischi di platino e più di 1,3 miliardo di views su YouTube.

