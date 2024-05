Carmela Marino, vicesindaco di Picerno, aderisce ad Azione

“Ho deciso di aderire ad Azione perché il pragmatismo e la concretezza, peculiarità del partito di Carlo Calenda, rispecchiano il mio modo di intendere e fare politica e che non ritrovavo più nel Pd. Le tante scelte fatte dal partito della Schlein, dal posizionamento sempre più a sinistra per le alleanze e candidature a livello regionale e le candidature a livello comunale, mi hanno portata a questa decisione e a dare inizio ad un nuovo percorso politico più affine al mio essere moderata ed europeista. Credo anch’io che la politica sia l’arte di far accadere le cose, nella mia decennale esperienza da amministratrice comunale ho provato a dare risposte, anche nelle piccole questioni, con immediatezza e risolutezza. Insieme al segretario regionale Donato Pessolano, al presidente Marcello Pittella e a tutta la squadra di Azione Basilicata sono sicura di poter dare il mio contributo nel risolvere i problemi quotidiani della gente e rafforzare la presenza di Azione nel Marmo-Platano-Melandro.”

Lo dichiara Carmela Marino, vicesindaco di Picerno.

Pessolano (Azione): Con l’ingresso di Carmela Marino Azione si conferma partito serio e attrattivo

“Dopo l’ottimo risultato delle elezioni regionali il partito si conferma realmente attrattivo e alternativo perché in grado di mettere in campo proposte credibili e pragmatiche. Con l’ingresso di Carmela Marino, attuale vicesindaco di Picerno, si rafforza il profilo riformista di Azione Basilicata. Carmela, che conosco da tempo come amministratrice seria e molto legata alla sua comunità, saprà sicuramente dare il suo contributo per la crescita del partito, mettendo a disposizione di tutti noi la sua esperienza e la voglia di lavorare per la Basilicata”.

Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata.