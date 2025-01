Lonetti, cosa significa centro del centrosinistra.

Se il dott. Angelo Chiorazzo parla di un progetto federativo delle forze di centro ancorato ai valori del cattolicesimo democratico, cosa c’entra la Sinistra che si aggrappa disperatamente agli appartenenti delle associazioni del laicato cattolico, che oggi dai tempi della Democrazia Cristiana, ha deciso di scendere in campo anche con una sua lista e mettersi al servizio del progetto Basilicata Casa Comune con un proprio esponente ?

Bcc non può porgere il fianco alla sinistra che vuole coprire il vecchio potere cattocomunista che per circa 30 anni ha governato la Basilicata all’insegna del più spregevole sistema clientelare con disastrosi risultati in ogni settore della vita pubblica. Il mondo sta cambiando e i progressisti sono da tempo in crisi nera e la loro deriva ideologica li ha allontanati dagli elettori. C

he cosa significa centro del centrosinistra quando si presenta a Senise invitato da Bcc Roberto Speranza esponente della estrema sinistra art.1 disciolto e passato poi successivamente nel PD, venuto a giustificare il suo disastroso mandato politico di Ministro della salute nel periodo COVID, a vendere il suo libro riproposto in una forza moderata già pronta e che punta ad essere sicuro riferimento delle sensibilità e la nascita di una nuova area popolare di partito. E nemmeno può fidarsi delusi anche dalle false promesse dal governatore Bardi che ha fatto transitare consiglieri da un partito all’altro come è avvenuto nel passaggio dell’ex presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella massimo esponente per decine di anni della Sinistra Lucana nel centro destra oggi al governo allo scopo di una riconferma in consiglio Regionale.

La verità sta che viviamo in un mondo dove l’appartenenza politica oggi non conta più nulla. La gente non va a votare perché non vede un progetto politico o una idea di sviluppo che abbia la percezione di quanto di positivo possa cambiare la propria vita. La politica deve tornare ad essere uno strumento al servizio dei cittadini con il coinvolgimento attivo di persone ed esponenti del civismo di cui siamo espressione.

Giovanni Lonetti ex Coordinatore Fondazione Fare Futuro