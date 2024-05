Il viceresponsabile organizzativo nazionale di Fratelli d’Italia Massimo Milani a Matera per sostenere Nicola Benedetto alla elezioni Europee

Dalla sezione di Fratelli d’Italia di Matera ieri pomeriggio il vice responsabile nazionale del Dipartimento organizzazione, onorevole Massimo Milani, ha tirato la volata al candidato alle Europee Nicola Benedetto, il cui nome è al secondo posto nella lista di Fratelli d’Italia per la circoscrizione meridionale. «Queste elezioni sono importanti», ha detto Milani durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il segretario provinciale di Matera Michele Giordano e il candidato Benedetto, «e votare per Fratelli d’Italia significa far cambiare verso all’Unione Europea, dare maggiore centralità ai singoli Stati, alle loro specificità e alle loro economie». Milani ha invitato alla partecipazione: «Più partecipazione significa avere attenzione per l’amministrazione locale e per l’amministrazione regionale. Ma significa soprattutto avere rispetto per un’istituzione, quella europea, che sembra così lontana e che in realtà incide nella vita di tutti noi. Per la Basilicata queste elezioni potrebbero essere un’opportunità importante di rilancio. Votare per Fratelli d’Italia e per i candidati di Fratelli d’Italia è una testimonianza di approvazione per quello che vuole fare l’Italia nel contesto europeo».

Milani ha rappresentato le sfide che il partito della Meloni intende portare in Europa, con convinzione e determinazione. Poi ha affermato: «Quello che mi ha colpito di Benedetto è la sua storia, la storia di un uomo che vuole bene alla sua terra, che si impegna per l’economia della sua terra con un importante successo e che è andato alla conquista di tante altre importanti situazioni economiche in giro per l’Italia. Vedo in Benedetto una carica molto positiva, che si riverserà sicuramente su questa regione e sul nostro partito».



Dopo la conferenza stampa Milani e Benedetto hanno raggiunto lo stabilimento Amaro Lucano di Pisticci Scalo e successivamente si sono spostati a Bernalda per un incontro pubblico. Domani i due saranno a Potenza per una passeggiata nel centro storico e per un incontro con i dirigenti, i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Potenza, i militanti di Fratelli d’Italia e i simpatizzanti.