Allevi suonerà ad Ascoli Piceno, ‘un’emozione indescrivibile’

Mancano pochi giorni all’attesissimo concerto di Giovanni Allevi in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

A pochi mesi di distanza dal grande ritorno alle scene, avvenuto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e con le date del tour tutte sold out, Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, si esibirà nella sua città natale, penultima data di primavera del suo tour di pianoforte solo.

“Sarà un’emozione indescrivibile tenere un concerto nella mia Ascoli.

Già sento l’abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore” dice. Il musicista porterà sul palco di Ascoli Piceno una scaletta ricca di brani dai grandi classici acclamati dal pubblico alle ultime composizioni, come Our Future e Tomorrow, inni internazionali delle Cop26 e Cop27.

Già annunciate le nuove date di concerto in pianoforte solo della prossima stagione teatrale, un calendario in continua evoluzione per quanto riguarda anche l’estero per Austria, Svizzera, Germania e Spagna.

Di seguito l’elenco delle date: 11 novembre Genova, Politeama Genovese; 13 novembre Ancona, Teatro delle Muse; 13 dicembre Fermo, Teatro dell’Aquila; 29 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica; 11 gennaio 2025 Cremona, Teatro Ponchielli; 15 gennaio Bergamo, Teatro Donizetti; 17 gennaio Merano, Kursaal; 18 gennaio Brescia, Gran Teatro Morato; 24 gennaio Padova, Gran Teatro Geox; 25 gennaio Legnano, Teatro Galleria, 2 febbraio Milano, Teatro Dal Verme.

