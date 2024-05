Al via lo switch off della rete in rame di Tim Spente le prime 62 centrali per il passaggio alla fibra

Per favorire l’adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica e accelerare il processo di digitalizzazione, a partire da domani Tim avvierà il processo di dismissione delle prime 62 centrali interamente in rame.

Prende così il via il piano di switch off della rete di accesso in rame che prevede il progressivo spegnimento di oltre 6.700 centrali, sulle circa 10.500 esistenti, entro il 2028.

Le 62 centrali oggetto di questo primo intervento si trovano in 54 comuni distribuiti su 11 regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

Lo spegnimento comporta il passaggio dei collegamenti attestati su queste centrali (Adsl, Isdn e linee telefoniche Rtg) sulla rete Tim di nuova generazione, già disponibile totalmente o in parte in fibra.

ANSA