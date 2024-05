Andamento delle nascite in Basilicata: luci e ombre tra Armento e San Paolo Albanese

Un recente report di Openpolis, fondazione che si batte per la trasparenza e l’innovazione nella pubblica amministrazione, in collaborazione con l’impresa sociale “Con i bambini”, ha messo a fuoco l’andamento delle nascite in Italia e nelle sue regioni negli ultimi 15 anni, basandosi su dati Istat.

Focus sulla Basilicata:

Analizzando i dati a livello regionale, emerge un quadro complesso e variegato, con luci e ombre tra i diversi comuni.

Natalità in calo:

Il trend generale in Basilicata, come in gran parte d’Italia, è quello di una natalità in calo. Tra il 2008 e il 2023, il numero di nati nella regione è diminuito di circa il 20% , passando da quasi 8.000 a circa 6.400 unità all’anno.

Questo calo si osserva anche nel confronto tra il 2020 e il 2021: il tasso di natalità è infatti sceso da 6,4 a 6,1 per mille.

La situazione è particolarmente critica nella provincia di Potenza, che ha registrato un calo più significativo rispetto a quella di Matera.

Disparità territoriali:

Nonostante il trend generale negativo, si osservano notevoli disparità tra i diversi comuni.

Alcuni comuni, come Armento , hanno registrato un calo delle nascite particolarmente marcato, con una diminuzione di oltre il 50% nel periodo in esame.

Al contrario, altri comuni, come San Paolo Albanese, hanno visto un aumento del numero di nati, seppur contenuto.

Fattori determinanti:

Diverse cause concorrono al calo della natalità in Basilicata, tra cui: Fattori socio-economici: il basso tasso di occupazione, la precarietà del lavoro e la diffusione del lavoro autonomo, spesso con redditi bassi, scoraggiano la scelta di avere figli. Mancanza di servizi: la carenza di asili nido, scuole materne e altri servizi per l’infanzia rappresenta un ostacolo per le famiglie con bambini. Scelte individuali: l’aumento dell’età media alla prima gravidanza e la diminuzione del numero medio di figli per donna sono fattori che contribuiscono al calo delle nascite.



Iniziative per invertire la rotta:

Per invertire la rotta e sostenere la natalità, è necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni e degli attori sociali.

Tra le possibili misure: Politiche di sostegno al reddito delle famiglie: come l’assegno unico per i figli e l’introduzione di misure di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Investimenti nei servizi per l’infanzia: per garantire un’offerta adeguata e accessibile di asili nido, scuole materne e altri servizi di supporto alle famiglie. Campagne di sensibilizzazione: per promuovere la natalità e contrastare gli stereotipi di genere che ancora gravano sulle scelte riproduttive.



Report completo:

Per un’analisi più approfondita del fenomeno, si consiglia di consultare il report completo di Openpolis e “Con i bambini”, disponibile online.

Il report offre un quadro dettagliato della situazione a livello nazionale e regionale, con dati disaggregati per provincia e comune.

Inoltre, il report fornisce una serie di spunti di riflessione e proposte concrete per invertire la rotta e sostenere la natalità in Italia.