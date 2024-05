Werther di Jules Massenet, cd-libro Palazzetto Bru Zane

Werther, dramma lirico in 4 atti e 5 quadri composto da Jules Massenet su libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann, è la nuova uscita in due cd con libro della collana che Palazzetto Bru Zane dedica all’ Opera francese.

Ispirato a I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe, fu rappresentato per la prima volta in tedesco all’Opéra impérial di Vienna nel febbraio 1892 e in francese al Grand-Théâtre di Ginevra nel dicembre di quello stesso anno.

La pubblicazione, disponibile dal 24 maggio, presenta la registrazione della versione baritono realizzata nel febbraio 2023 al Béla Bartók National Concert Hall di Budapest, dalla Hungarian National Philharmonic Orchestra diretta da György Vashegyi. Il libro di 125 pagine contiene i testi di presentazione in francese e in inglese di Alexandre Dratwicki e Jean-Christophe Branger e testi storici di Jules Massenet e Henry Ferrare.

Werther di Jules Massenet passò inosservato alla prima esecuzione.

Abbozzata negli anni Ottanta del XIX secolo, la partitura fu rifiutata dal direttore dell’Opéra-Comique e dovette accontentarsi di una prima rappresentazione in tedesco, lontano da Parigi, prima di andare finalmente in scena alla Salle Favart nel 1892.

L’opera – spiegano i curatori – si affermò gradualmente come uno dei lavori più personali del compositore, che vi si dimostra fine colorista nonché maestro nell’arte del motivo conduttore.

Massenet e i suoi librettisti adattarono il romanzo di Goethe dando maggior risalto al personaggio di Charlotte e ponendo così al centro della storia il conflitto tra amore e dovere. Il ruolo di Werther, affidato a un tenore, fu cantato anche dal baritono Mattia Battistini con l’approvazione dell’autore.

La prossima uscita dedicata a Massenet della Collana edita dall’ etichetta dell’ istituto con sede a Venezia che promuove la riscoperta del patrimonio musicale romantico francese è prevista in autunno con Grisélidis diretta da Jean-Marie Zeitouni.

ANSA