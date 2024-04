Domenica 14 aprile 2024 alle 10.30 all’hotel Nazionale in via Nazionale a Matera è in programma un incontro pubblico sul tema delle riforme.

Saranno presenti il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il Ministro per le riforme Maria Elisabetta Casellati a sostegno della candidatura di Lucrezia Guida e Michele Casino.