“Sinistra Italiana – AVS: Appello all’Unità delle Forze Progressiste per un Progetto Condiviso per Matera”

Sinistra Italiana – AVS rivolge un appello accorato al senso di responsabilità e all’unità di tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni comunali.

Non c’è più tempo. In questo momento cruciale per il futuro di Matera, riteniamo indispensabile costruire insieme un campo progressista ampio e coeso, capace di offrire alla città una prospettiva di governo all’altezza delle sue aspettative sociali e culturali.

Le contrapposizioni e le divisioni interne, infatti, rischiano solo di indebolire la possibilità di cambiamento e di consegnare Matera a scelte lontane dai bisogni reali della comunità.

Facciamo dunque appello a tutte le forze progressiste, politiche e civiche, affinché mettano da parte personalismi e rivalità, anteponendo il bene comune di Matera e dei materani.

Siamo convinti che esista una base comune di valori e di obiettivi programmatici su cui tutte le forze di sinistra e progressiste possano convergere.

Al centro della nostra visione per Matera vi sono alcuni temi chiave su cui intendiamo impegnarci e che proponiamo come fondamenta di un programma condiviso:

– garantire il diritto alla casa e contenere la pressione abitativa;

– uscire dall’isolamento infrastrutturale e migliorare la mobilità;

– regolare il turismo per restituire centralità a chi vive la città;

– promuovere una società della cura, con servizi di prossimità, reti solidali e welfare partecipato;

– valorizzare la cultura come processo continuo, non solo come evento;

– rafforzare il legame con i territori circostanti in una visione policentrica dello sviluppo.

Questi temi rappresentano, a nostro avviso, le fondamenta di un progetto di rilancio per Matera, su cui chiamiamo al confronto tutte le forze disponibili. Ribadiamo che il nostro appello è aperto e inclusivo: non poniamo preclusioni verso alcun interlocutore e rimaniamo disponibili al dialogo e alla convergenza con chiunque condivida questi valori e obiettivi, anche colo i quali annunciano di non voler partecipare alla competizione.

Sinistra Italiana – AVS farà la propria parte per trasformare queste parole in azioni concrete, mantenendo un atteggiamento costruttivo e senza alimentare divisioni.

Chiediamo allo stesso modo a tutte le forze progressiste di assumersi una pari responsabilità nel costruire insieme un progetto unitario e condiviso, all’altezza delle aspettative sociali e culturali della città.

Ma non c’è più tempo. Occorre decidere adesso.

Sinistra Italiana -AVS