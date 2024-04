Steven Tyler è guarito, gli Aerosmith riprendono la tournée

Gli Aerosmith saranno di nuovo on the road.

Secondo un post su Instagram della band hard rock statunitense, il tour, Peace Out, riprenderà il prossimo 20 settembre da Pittsburgh in Pennsylvania.

L’ultima data sarà Buffalo, capitale dello stato di New York, il 26 febbraio 2025.

La tournée era stata interrotta lo scorso autunno dopo solo tre date a causa di danni alle corde vocali per il frontman, Steven Tyler. Peace Out, con 40 concerti, è una celebrazione dei 50 anni di attività del gruppo ma anche l’addio dei componenti alle esibizioni in tour.

ANSA