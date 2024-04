07 Aprile apertura campagna elettorale di Mario Polese con Maria Elena Boschi

Boschi terrà a battesimo la campagna elettorale di Mario Polese.

Domenica 7 Aprile, alle ore 11 e 30 infatti, presso il comitato elettorale in via del Gallitello 13, è prevista l’inaugurazione della campagna elettorale di Mario Polese candidato con la lista ‘Orgoglio Lucano’ a sostegno di Vito Bardi per le elezioni del 21 e 22 aprile prossimi.

All’inaugurazione oltre alla deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi sarà presente il candidato presidente Vito Bardi. Durante l’evento Boschi, Bardi e Polese illustreranno le proprie idee per il rilancio della Basilicata.