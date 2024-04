Nba: con un super-Doncic Dallas ferma la corsa di Houston

I Denver Nuggets si rialzano dopo due sconfitte battendo i Cleveland Cavaliers, guidati dal pivot serbo Nikola Jokic (26 punti, 18 rimbalzi, 16 assist), 23ma tripla doppia della stagione.

Un successo che permette a Denver (52 vittorie-23 sconfitte) di approfittare del ko di Minnesota contro Chicago (109-101) e riconquistare il secondo posto a ovest.

Gli Oklahoma City Thunder restano in testa (52-22) grazie al successo contro i New York Knicks (113-112).

Il canadese Shai Gilgeous-Alexander (19 punti) ha segnato il canestro della vittoria a sue secondi dalla fine, prima che Jalen Brunson (30 punti) sbagliasse il tiro finale alla sirena.

LeBron James (39 anni), ha dimostrato di poter essere ancora decisivo con una serata da 40 punti, inclusi nove tiri da tre riusciti su dieci, suo record, nella vittoria dei Los Angeles Lakers a Brooklyn (116-104).

James ha ottenuto la 77ma partita in carriera con 40 punti o più, eguagliando la leggenda Oscar Robertson al settimo posto in questa classifica guidata da Wilt Chamberlain (271).

Lo sloveno Luka Doncic ha contribuito con 47 punti al successo dei suoi Dallas Mavericks sugli Houston Rockets (125-107), che si sono fermati dopo 11 vittorie consecutive.

Dallas, in una serie di sette successi, presenta così lo stesso bilancio dei New Orleans Pelicans (45 vittorie-29 sconfitte), nella lotta per il quinto posto a Occidente.

Victor Wembanyama, autore del suo record di punti (40) venerdì scorso, ha disputato un’altra ottima partita segnadone 32 punti.

Ma i San Antonio Spurs non sono usciti comunque battuti dal confronto in casa dei Golden State Warriors (117-113) di Stephen Curry (33 punti, 8 assist).

