Controlli Carabinieri provincia di Matera

Dall’inizio del nuovo anno, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno continuato a svolgere servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera.

Le pattuglie dell’Arma impegnate nella specifica attività, anche attraverso posti di controllo dislocati lungo le vie del centro dei 9 comuni ricadenti nel territorio della Compagnia (Policoro, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Valsinni, Colobraro, Tursi e San Giorgio Lucano), hanno effettuato numerose verifiche sui conducenti dei veicoli a motore, con particolare riferimento nei luoghi di aggregazione di giovani.

Anche in questo periodo i Carabinieri hanno posto particolare attenzione all’azione di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato 3310 veicoli, con la conseguente identificazione di 4535 persone. Sono stati sequestrati grammi 24,8 di sostanza stupefacente e segnalati alla Prefettura di Matera 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 46 anni.

I Carabinieri di Policoro, inoltre, hanno arrestato un pregiudicato 54enne di Tursi, che dovrà espiare un residuo pena di anni 6, mesi 5 e giorni 17 di reclusione a seguito di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Scanzano Jonico nell’anno 2010, momento in cui, in concorso con altri, riceveva 20 grammi di cocaina per la successiva cessione a terzi.

L’Ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Matera.