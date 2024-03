Appello dirigenti centrosinistra Chiorazzo favorisca unità della coalizione

Consapevoli che solo un centrosinistra unito può sconfiggere Bardi e mandare a casa la peggiore amministrazione che ha governato la regione Basilicata, ed ancor convinti che la candidatura di Angelo Chiorazzo aveva ed ha tutte le caratteristiche per essere vincente, data la situazione venutasi a creare di cui Angelo non ha alcuna responsabilità, chiediamo a lui un ulteriore passo per favorire l’unità del centrosinistra aderendo alla coalizione guidata da Piero Marrese e portare quel decisivo contributo necessario a cogliere l’obiettivo di vincere le elezioni.

Roberto Speranza – Enzo Amendola- Roberto Cifarelli – Vito De Filippo- Vito Santarsiero- Carlo Chiurazzi- Antonello Molinari- Carlo Rutigliano- Vito Lupo- Nicoletta Gentile – Claudio Scarnato- Cosimo Muscaridola- Luigi Gravela – Carmine Croce-