Temporali in arrivo su gran parte dell’Italia Allerta meteo della Protezione civile

Maltempo in arrivo su gran parte dell’Italia.

Dalla sera di oggi previsti temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia.

Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che valuta per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e su buona parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia.

ANSA