Ebab: Gli Stati Generali della Bilateralità nel comparto artigiano della Basilicata il 22 marzo prossimo (Giubileo Hotel, Rifreddo, ore 9,30)

Gli Stati Generali della Bilateralità nel comparto artigiano della Basilicata, evento in programma il 22 marzo prossimo (Giubileo Hotel, Rifreddo, ore 9,30, promosso dall’Ebab (Ente Bilaterale per l’Artigianato in Basilicata), per i temi in discussione si carica di significati regionali e nazionali.

Intanto, le parti sociali nazionali e regionali, le istituzioni, l’Ordine dei Consulenti di Potenza e Matera si ritrovano dopo l’ “Ebab in Tour” per tracciare insieme il futuro dell’artigianato lucano.

“Ebab in tour” con le tappe di Matera, Melfi, Villa d’Agri, Policoro e Lauria ha testimoniato la vicinanza del sistema della bilateralità artigiana sostenuto dall’Ente (aderiscono all’Ebab Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil) a lavoratori ed imprese del comparto. La bilateralità è un principio fondante delle relazioni sindacali nell’artigianato. Tale principio ha dato vita ad importanti strumenti – Fsba, SanArti, Fondoartigianato, Opna – che, pur operando autonomamente in ambiti diversi, trovano nel sistema della bilateralità del comparto un solido punto di riferimento e in particolare di servizi per il welfare aziendale.

Il programma dei lavori degli Stati Generali della Bilateralità, dopo la relazione introduttiva della presidente Ebab Rosa Gentile e l’intervento del prof. Michele Faioli, docente di Diritto del Lavoro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si articola in tre “ArenaTalk”.

22 marzo Rifreddo Giubileo Hotel ore 9,30

ARENATALK 1 “L’EBABinTOUR – LABASILICATA- GLI ARTIGIANI: QUALE DIREZIONE?” conduce: ANTONELLO LOMBARDI- TRM Le parti sociali REGIONALI a confronto. Fernando MEGA- CGIL | Vincenzo CAVALLO – CISL | Vincenzo TORTORELLI- UIL | Leo MONTEMURRO – CNA Ciro SPERA – CASARTIGIANI | Antonio Luciano CAPRIGLIONE – CLAAI COORDINA DIEGO SILEO VICEPRESIDENTE EBAB – ENTE BILATERALE ARTIGIANATO BASILICATA

ARENATALK 2 “UN SISTEMA INNOVATIVO DI STRUMENTI CON GOOD NEWS ALL’ORIZZONTE?” I referenti degli enti NAZIONALI a confronto. Stefano DINIOLA – EBNA-FSBA | Federico GINATO – SAN.ARTI. Stefano BASTIANONI – FONDARTIGIANATO | Alberto NOVATI – OPNA Serafino DI SANZA – ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO. INTERVENTO DI RICCARDO GIOVANI PRESIDENTE EBNA – ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO

ARENATALK 3 “INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PRESTAZIONI- CHE ARTIGIANATO CI ASPETTA?” conduce: MASSIMO BRANCATI- giornalista. Le parti sociali NAZIONALI a confronto. Claudio SALA- CGIL | Anna TROVO’ – CISL | Mauro SASSO – UIL Marco GRANELLI – CONFARTIGIANATO | Maurizio DE CARLI – CNA Danilo BARDUZZI – CASARTIGIANI | Paolo SEBASTE – CLAAI

I lavori si concluderanno con l’approvazione di un documento politico.

“Il modello di relazioni sindacali e della bilateralità nell’artigianato – sottolinea la presidente Ebab Rosa Gentile, in rappresentanza della parte datoriale – costituisce una buona pratica che si è affermata negli anni non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Si tratta di un modello che pone al centro la qualità del lavoro, lo sviluppo delle imprese e dei territori, la tutela delle persone, perché il lavoro non è soltanto produttività. E’ il cardine della società e del vivere civile. Nelle nostre imprese e con i nostri dipendenti si realizza sviluppo economico ma anche crescita personale, qualificazione professionale e si contribuisce al progresso e alla coesione sociale, alla valorizzazione del made in Italy nel mondo. Serve un ambiente favorevole per sostenere l’intelligenza artigiana, la capacità delle imprese di creare bellezza e di alimentare l’innovazione e di essere protagoniste del ‘sociale'”.

Per il vice presidente dell’Ebab in rappresentanza dei sindacati Diego Sileo ” la cassa integrazione guadagni concessa complessivamente in Basilicata a 4mila dipendenti di piccole imprese del comparto artigiano da parte di Fsba-Ebab è la testimonianza diretta del welfare aziendale e contrattuale che mette al centro le lavoratrici e i lavoratori e quindi del valore della bilateralità. La bilateralità artigiana si inserisce ormai sistematicamente in diversi campi della vita delle imprese con una ampia gamma di altri fondi: quello della formazione professionale, Fondartigianato, che garantisce ai lavoratori la crescita professionale favorendo la qualificazione del lavoro artigiano, il fondo San.Arti. che guarda al welfare e garantisce ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane le prestazioni e servizi in campo sanitario coperti dal fondo, la sicurezza nei luoghi di lavoro con le attività svolte dagli organismi paritetici dell’artigianato nazionali e territoriali (OPNA e OPRA) nati dagli accordi interconfederali che assicurano le attività di prevenzione e formazione per la sicurezza nelle imprese artigiane”.