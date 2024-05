Vacanze romane e nuovo amore per Emily in Paris

Vacanze romane per Emily in Paris: Lily Collins a Roma per girare una parte della quarta stagione della popolare serie di Netflix dopo che la scorsa settimana si sono concluse le riprese nella capitale francese.

E’ stata la stessa attrice, che nella serie interpreta da parte della elegantissima pr Emily Cooper, ad annunciare lo sbarco all’ombra del Colosseo sul suo profilo Instagram.

Le riprese della serie erano cominciate in gennaio a Parigi per giocare d’anticipo sul caos delle prossime Olimpiadi.

E su Instagram ci sono scatti sulle rive della Senna, si vedono la Collins e Ashley Park, che nella serie ha la parte dell’amica del cuore Mindy Chan, con la didascalia che annuncia: “Prossima fermata: Roma”.

Incidentalmente, la quarta stagione potrebbe segnare una svolta per Mindy che dovrebbe concorrere a Eurovision. In un successivo post su Instagram Lily si fa fotografare sotto il Colosseo: “Pensando all’impero romano”, commenta meditabonda in mezzo alla folla dei turisti.

In realtà il segmento romano della quarta stagione di Emily in Paris non è una assoluta novità. “Mentre il cuore di Emily è – e resterà – sempre a Parigi, la sua vita prenderà una piega inaspettata in questa stagione. Non restate sopresi se la troverete in una vacanza romana”, aveva annunciato la stessa Lily, che è anche produttrice, ai fan di Netflix lo scorso giugno.

Il riferimento al leggendario film del 1953 con Audrey Hepburn (con cui la Collins ha una certa somiglianza) e Gregory Peck (RPT Gregory Peck) è semplicemente causale?

Quel che è certo è che ci sarà una scena in cui Lily (o una sua controfigura) viene portata in Vespa per le strade della capitale dalla co-star Eugenio Franceschini che, secondo indiscrezioni raccolte dal Daily Mail, sarebbe il suo nuovo interesse amoroso: entrambi immortalati in look ad alto tasso fashion: lei con i mocassini tricolori (bianco, rosso e blu), lui con un ‘chore coat’, la giacca utilitaria da lavoro che sembra essere il capo unisex più hip del momento.

La coppia è stata filmata in vari iconici luoghi della capitale tra cui le immancabili Fontana di Trevi e Bocca della Verità.

La quarta stagione di Emily in Paris dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Le riprese sono state rallentate dallo sciopero di attori e sceneggiatori che l’hanno scorso hanno paralizzato le attività di Hollywood.

ANSA