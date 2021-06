SENISE:Presentato all’Osservatorio Avifaunistico il progetto “Volo-Libero”

Il giorno 16-06-2021 all’Osservatorio Avifaunistico di Senise è stato presentato il progetto “Volo Libero” – Mitigazione dell’impatto delle linee elettriche limitrofe all’area dell’invaso di Monte Cotugno.

Il dibattito ha coinvolto alcuni rappresentanti delle istituzioni d’interesse che hanno dato il loro contributo con interventi riportanti idee, spunti di riflessione e soluzioni utili allo sviluppo del nostro territorio.

In particolare, introdotti da Gabriella Policicchio (presidente dell’Associazione Argento Vivo)

sono intervenuti :

– Dott. Giuseppe Castronuovo – Sindaco di Senise;

– Dott. Domenico Papaterra – Presidente Parco Nazionale del Pollino;

– Dott.ssa Fusillo Romina – Teriologa LUTRIA;

– Dott. Esse Elio – Ornitologo A.S.O.I.M;

-Dott.ssa Potenza Cristina Ten.Col. Comando carabinieri PNP

– Ing. Giovanni Falconieri – E.I.P.L.I;

-Dott. Salvatore Lobreglio– Dir. Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni.

Ha concluso il dottor. Giovanni Rosa – Assessore Ambiente ed Energia Regione Basilicata.

L’auspicio è che questo sia il primo di una serie di incontri dai quali nascano collaborazioni che per mezzo dell’interazione e dello scambio di idee, contribuiscano alla valorizzazione e alla crescita di un territorio che rappresenta una risorsa ambientale e paesaggistica per chi lo vive e per chi vuole scoprirlo.