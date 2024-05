Dengue in Basilicata: un caso importato, nessuna allerta

Primo caso di Dengue in Basilicata, ma nessuna allerta. Una donna brasiliana di 45 anni, in regione per lavoro come scenografa del film “Loucos amores liquidos”, è risultata positiva al virus e si trova ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Le sue condizioni sono buone e dovrebbe essere dimessa sabato 4 maggio.

Non c’è rischio di contagio diretto tra persone. La Dengue si trasmette solo attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes, le stesse che trasmettono il virus Zika e la febbre gialla.

In Italia, dall’inizio dell’anno, sono stati registrati 117 casi di Dengue, tutti importati dall’estero. A livello globale, i Paesi più colpiti da questa infezione sono Brasile e Argentina.

L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda alcune misure preventive per ridurre il rischio di contrarre la Dengue:

Eliminare i ristagni d’acqua dove le zanzare possono proliferare.

dove le zanzare possono proliferare. Utilizzare repellenti antizanzare quando ci si trova all’aperto, soprattutto durante le ore crepuscolari.

quando ci si trova all’aperto, soprattutto durante le ore crepuscolari. Indossare abiti che coprano la pelle.

Fare attenzione ai sintomi della Dengue, che includono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea, vomito e rash cutaneo.

Per maggiori informazioni sulla Dengue, consultare il sito dell’Istituto Superiore di Sanità: https://www.iss.it/

È importante sottolineare che questo caso di Dengue non rappresenta un’allerta per la Basilicata. Si tratta di un caso importato e non c’è evidenza di trasmissione locale del virus. Le autorità sanitarie stanno comunque monitorando la situazione e adottando le necessarie misure di prevenzione.